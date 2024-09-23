從寓言學管理／誠信治理 奠定企業文化

話說，有個放羊娃在村外放羊，他喜歡開玩笑，經常高喊有狼來襲擊他的羊。最初，村人都趕去幫忙，但發現是假警報後，便不再理會他。一天，狼真的來了，他拚命呼喊求救，但村人認為他又在說謊，沒人理他。結果，他的羊全被狼吃掉了。

這個故事隱喻了面對不誠實行為時，主管應該如何應對和管理的議題。

自古以來，「誠信」就是個備受推崇的價值觀。《禮記儒行》中說：「儒有不寶金石，而忠信以為寶。」從儒家來看，忠誠信用比黃金寶石更加珍貴。也因此，許多組織在設定核心職能或價值觀時，將「誠信」定為首要的行為準則。

倘若，團隊成員出現不誠實的言行，違反組織核心價值時，該如何處理呢？是該口頭訓誡、警告記過，或者應採取更嚴厲的開除處分，以儆效尤呢？

首先，欺瞞行為是蓄意或非蓄意為之，應有不同的懲戒標準。蓄意的不誠信言行，罪責應較重；因為疏忽漏報，則可考慮降低處罰力度。其次，不誠信行為的出發點是為私或為公，也可有不同的處理原則。

所謂為私，是指謊言的目的，是為了滿足個人私慾或逃避責任，則懲罰應較重。舉例來說，放羊娃寓言中，撒謊只是為了嘲弄別人，則當嚴懲不貸，不容再犯。

所謂為公，指欺騙的目的，意在減少他人受害，亦即「善意謊言」，則可酌情降低責罰。

例如，在《航海王》故事中，騙人布小時候編造假訊息，聲稱海賊來了，是期望藉海賊父親回家的訊息，讓生病的母親保持希望，情有可原。

然而，不管欺瞞行為是否蓄意或是否出於善意，面對不誠信行為，都不應視而不見，也不該容忍或鼓勵。

一方面，這些錯誤的訊息，可能是他人或組織的決策基礎。失真的資訊，恐將導致錯誤的決斷方向或延誤處理時機。當造成損害時，虛假資訊的始作俑者難辭其咎。

另一方面，不誠信的行為，將損害互信基礎。只要曾有欺瞞紀錄，不管再如何信誓旦旦地保證，質疑與懷疑的聲音，總是揮之不去，不利雙方合作及共同成果的達成。

若個人不誠信，則必將相互猜忌，爾虞我詐。若團隊之間不誠信，則運作上將處處設防，對產出須再三確認。如此，將產生巨大內耗，最終危及組織的生存。

因此，組織將「誠信」列為重要行為指標和準則是非常必要的。對於任何不誠實的言行，都應該妥善處理，以維護組織的誠信和信任。

除了適度懲戒欺瞞行為之外，為營造「誠信」的組織文化，建議得搭配容錯與補救的內部機制。

當出包時，愈快即時反應上報者，懲罰幅度愈小，以鼓勵團隊成員勇於呈報疏失，主管或組織方有機會立即介入處理，降低損害的程度。

對於失誤者，另提供將功贖罪的機會，讓其有功過相抵的可能性，不至於一犯錯就翻身無望，同時也有助於減少故意欺騙和掩蓋錯誤的可能性。

《中庸》道：「誠者，天之道也。誠之者，人之道也。」亦即，「誠信」是個人或組織安身立命的根本。

若出現欺瞞行為而未妥為處理，這種負面經驗將侵蝕原本的信任基礎。當信任根基不復存在，一旦危機出現，個人或組織將如同牧羊童羊群遭遇狼襲般，因求助無門而自斷生機。