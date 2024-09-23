智慧經營／台灣產物保險總經理陳昭鋒 「ABCDE」理念 開創新局

台灣產物保險公司（2832）總經理陳昭鋒是會計師出身，一路從初級查帳員晉升至資深合夥人，51歲自國內知名的勤業眾信聯合會計師事務所退休，但人生的精彩，就在意想不到的地方開始。2021年在因緣際會下，陳昭鋒踏入全新的產險業領域，接任台產總經理一職，沒想到一上任就遇到前所未見的防疫險風暴。

重視邏輯 用數據說話

陳昭鋒回憶說，「接手第21天（防疫險之亂）就大爆發，要忘記太難了，當你在開會的時候，全部的人等你下決定，等待你來說怎麼做的時候，壓力很大。」他說，「大家會有短暫的驚慌失措，那是避免不了的，但這時候要有一人負責站出來，和大家一起解決眼下的困難，其實這困境就繞過去了。」

憑藉著專業的判斷，陳昭鋒在短時間內召開內部會議，拍板防疫保單停賣，帶領團隊度過這場史無前例的挑戰。

擔任總經理近四年的時間，他認為，在經營管理上有ABCDE五點核心理念十分重要。

陳昭鋒說明，A（ambition）／積極超越公司設定目標的企圖、願意嘗試以不同方式突破現有的作為；B（believe）／相信產險業是社會安全網的一部分、相信團隊齊心定可突破現況、相信價值可超越價格；C（care）／關心同仁、重視保戶及通路客戶；D（discipline）／重視風險紀律及法遵紀律；E（ESG）／兼顧社會永續及企業永續。

將在會計師領域所受的訓練，包含重視風險、尊重專業、對數字的高敏感度等三項特質帶入產險業，力求開創新局。陳昭鋒分享，過往當會計師，只需要專注鑽研會計，但產險業不同，各部門皆是一門專業，有核保部門、理賠部門、營業部門等，當每個人都站在不同領域和角度看問題的時候，就得用數字說話。他提到，「邏輯要強，不能光只是『我認為』，要攤出數據，以科學經營，畢竟數字會說話，但數字也可能會說假話，數字隱含的意義是什麼？如何解釋？」陳昭鋒平時花費不少時間靜心思考，如此可幫助他下正確判斷。

追求卓越 推價值服務

陳昭鋒的興趣是爬山和健走，防疫期間一周至少四天在住家附近公園邊走邊思考；周末會和家人一同爬山，強身健體之外，腦袋也沒停過，或許不斷透過思考將自己歸零，他上任後，台產營運屢創佳績。

陳昭鋒說，除了追求台產的穩定獲利及企業韌性之外，在公平待客、永續發展、員工照顧、數位發展、經營績效等方面，台產在本國14家產險同業中也表現卓越；強調客戶服務應以價值服務為導向，以合理價格為工具，不斷投入心力，陳昭鋒希望帶領團隊一起在競爭激烈的產險業中奮力前行。