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宏匯廣場周年慶開跑！檔期業績目標7億元 全年力拚50億

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
宏匯廣場周年慶開跑，檔期業績目標7億元，全年力拚50億，宏匯執董柯愫吟(左)出席記者會表示，宏匯透過改裝、調整櫃位，打造符合消費者的百貨。記者徐牧民/攝影
宏匯廣場周年慶開跑，檔期業績目標7億元，全年力拚50億，宏匯執董柯愫吟(左)出席記者會表示，宏匯透過改裝、調整櫃位，打造符合消費者的百貨。記者徐牧民/攝影

百貨夜周年慶陸續開跑，受出國潮影響，今年各大百貨對於業績均看法保守，宏匯廣場周年慶即將於10月3日開始為期一個月的檔期，宏匯廣場執行董事柯愫吟23日表示，此次周年慶投入許多資源，檔期業績目標7億元，年增18%，整年力拚50億元業績大關。

柯愫吟指出，過去受到疫情影響，業績表現不如預期，不過去年透過櫃位調整，整年業績已達41億元，今年更是持續調整內部樓層改裝，前八月營運開始獲利，與去年同期成長逾２成，未來將持續優化百貨內部，力拚營運表現持續成長。

近年來新莊外來人口不斷增加，周邊商業區發展表現亮眼，吸引許多科技業上班族進駐，柯愫吟表示，宏匯廣場位處在特殊的地區，人口一直流入，與其他地方相比有紅利，過去因為受困於疫情，營運比較辛苦，目前從業績來看開始有所表現，已經有穩定的基礎，未來將持續優化，打造「具有驚喜感的商場」。

宏匯廣場目前營運主力來自餐飲，業績占比大約45%，第二大則是家用類別，第三是運動業種，認為新型態的百貨公司也沒有太特別，而柯愫吟也提到，化妝品以去年來看表現較弱，今年有進行調整，多個大品牌進駐開設快閃店，目前觀察業績有望會比過去成長3成。

周年慶 疫情

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