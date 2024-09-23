宏匯廣場年營收挑戰50億 引國際化妝品提升商品力

新北市營業面積第2大的百貨商場新莊宏匯廣場，週年慶定10月3日登場，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，今年前8個月業績與會員數都比去年成長，且週年慶將祭出最高回饋，今年營收目標新台幣48億元，盼挑戰50億元。

宏匯廣場2020年開幕，為藍天電腦、群光電子、宏匯集團董事長許崑泰在台首個百貨代表作，在新店裕隆城開幕前，曾是新北市營業面積最大百貨商場；去年底宏匯集團延攬前京站總經理、「百貨教母」之稱的柯愫吟，到宏匯廣場擔任執行董事。

柯愫吟今天出席宏匯廣場週年慶前記者會表示，化妝品從開幕至今就不齊全，因此今年引進雅詩蘭黛集團化妝品複合店，首度進駐宏匯廣場，即日起至明年2月以快閃店形式營運，希望提升商品檔次。

她指出，為衝刺會員人數，今年3月起推出抽獎活動，今年會員數目標40萬人，目前已達39萬人，比去年成長2成，期望今年週年慶可再增加人數。

至於今年的營運目標，柯愫吟表示，宏匯廣場2023年業績達41億元，今年營收目標為48億元，成長超過1成，盼挑戰50億元，她期望在今年普遍低迷的百貨市場能衝出好成績。

柯愫吟指出，早期百貨公司經營3至5年即可打平，現在環境競爭激烈，通常需要5到7年，宏匯廣場開幕後遭遇疫情，2020至2021年都在疫情中度過，2023年才是正常營運年，希望今年至後年能持續充實不足的業種，明年也將改裝1、2樓與B2樓層。