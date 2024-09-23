7-ELEVEN攜手臉書打造社群購物平台 搶攻最新消費商機

統一超（2912）旗下通路台灣7-ELEVEN 23日宣布，攜手統一數網與Meta首度合作，打造「7-ELEVEN交貨便Messenger結帳系統」首次亮相，台灣7-ELEVEN以超過7,000家實體門店及24小時營業的綿密通路優勢，目前「同店寄取」服務於台南市指定門市試行，今年第4季將擴大到全台門市，並持續拓展合作店家，為消費者帶來更優質的團購體驗。

台灣7-ELEVEN表示，消費者在 Facebook指定商家上瀏覽到有興趣的商品時，只要點開該品牌商家的 Messenger，點選欲購入的產品，選擇 7-ELEVEN 門市寄送資訊，即可完成交易到指定 7-ELEVEN 門市取貨。

根據 Kantar 全球調查研究，逾7成消費者比起自行瀏覽品牌網站，更愛用社群進行購物。因此7-ELEVEN 與 Meta 共同引領對話式商務行銷，7-ELEVEN首創取得Meta內建購物車結帳服務打造「7-ELEVEN交貨便Messenger 結帳系統」，邀請電商平台業者搶先進駐整合，共同搶先引領對話式電子商務熱潮，為品牌商家開啟新客群。

並且台灣7-ELEVEN為商家打造專屬後台，提供各大電商平台導入進銷存服務，可透過 Facebook 原有的廣告系統觸及更多潛在顧客，大幅增加導流效果，也為品牌商家開發更多新客，驅動業績的成長動力。

據國發會統計預估今年全台團購年交易額可望突破 2千億元，看準團購商機熱潮，7-ELEVEN 領先業界推出全新「同店寄取」服務，首波與團購業者合作，賣家就近到門市寄貨，買家團購商品時可選擇「面交自取」的鄰近門市。