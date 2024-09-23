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富邦媒啟動品牌轉型工程 付費會員破萬人擬擴展客群

中央社／ 台北23日電

電商業者momo富邦媒今天宣布啟動20週年品牌轉型工程，公布新一代品牌識別設計與品牌標語，總經理谷元宏表示，9月初推出的付費會員制已突破萬人，主打高階客群，成效不錯，內部將評估是否針對不同族群推出付費會員制。

moPlus付費會員制年繳新台幣2399元，可享基本消費每筆回饋4%，但設有每月回饋上限500元、每年回饋上限6000元的限制。moPlus會員消費指定品牌可享加碼回饋4%無上限，也會不定期收到專屬折價券。

谷元宏下午出席20週年記者會受訪指出，moPlus是一種針對分眾設計的會員機制，9月初推出以來反應還算不錯，已有破萬人繳費，「我覺得是有打到」；台灣做會員制本來就辛苦，所有電商都拿運費支撐，但台灣的免運門檻很低。

他說，富邦媒進行分眾會員制的嘗試，不敢說最後結果一定完美，希望這段時間多聽客戶意見，未來做出調整；目前推出高階會員方案後，將討論是否也針對其他族群的會員推出相關方案，雖然是實驗性計畫，但內部充滿信心。

談到台灣電商市況，谷元宏認為，最近沒有競爭加劇跡象，「大家相處得也還算好」，電商在整體零售市場的滲透率偏低，市場仍有拓展可能。

谷元宏觀察，今年因為大環境影響，出國民眾變多，具有高消費力的用戶都出國，在momo買東西的人，消費頻次沒變少，但momo營收不像以前亮眼，是因為用戶購買單價變低，高單價商品偏好出國購買。

他強調，接下來電商市場一定會成長，台灣電商滲透率不會停留在13%水準，「對我來說，最大挑戰就是跑快一點，餅吃快一點」。

針對海外拓展計畫，谷元宏直言，真的要「看緣分」，大部分海外市場都發展得很好，富邦媒不見得一定要直接進軍海外，與海外業者合作也是可以發展的方向。至於併購方面，現在沒有看到適合機會，未來會觀察互補性再評估。

富邦媒 消費 電商

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