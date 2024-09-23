中鋼追加股東會紀念品 對股價委屈、持續精進創造績效

鋼市不景氣，中鋼（2002）股價雖跌到低潮卻仍展現高人氣。中鋼股東人數最新統計達129.9萬人，比去年同期增加9.8萬人，顯見股民對中鋼的擁戴與熱情，為回饋廣大股東，中鋼追加大受好評的股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，採電子投票的股東會紀念品發放期間，順延到9月24日至26日。

23日中鋼收盤21.25元、漲0.1元。中鋼指出，以中鋼的經營體質，加上扶持下游對產業的貢獻，中鋼股價不應該如此低，「對低股價感到委屈、很委屈」。

中鋼表示，根據從2012年至今12年中鋼的財報，若排除最高800億元以及最低20億元等特殊年分，發現中鋼年獲利基礎線約落在200億元區間。近年有時覺得每年賺100億元感覺似乎不錯了，但事實上，在碳中和等外在條件制約下，稅前盈餘100億元是遠遠不足的，要有200億元的盈餘才合理，這將成為未來中鋼努力追求的目標。

由於最近這二、三年美中對抗造成全球經濟不確定性增加，中鋼營收與稅前盈餘都有波動起伏，未來還要繼續努力。

中鋼表示，2024年精心推出的股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組大受好評，股東會當日領取情況踴躍，加上今年採電子投票的股東人數創下新高，因此緊急追加訂製紀念品發放數量，採電子投票的股東會紀念品發放期間，順延到9月24至26日。

中鋼指出，電子投票股東可於24日至26日攜帶出席通知書、身分證明文件或列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁(以上三項文件擇一皆可)，至中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取今年股東會紀念品。領取地點：(1) 台北市重慶南路一段2號5樓；02-23892999；(2) 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1；07-2238792。