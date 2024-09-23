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晶鑽生醫泰國市場布局成功 擬啟動中國NMPA申請

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶鑽9月並舉辦為期三天的醫美研討交流活動，吸引了數十位泰國頂尖醫師及產業專業人士來台參與，可望促進台泰兩國在醫美領域的深度合作。晶鑽/提供
晶鑽9月並舉辦為期三天的醫美研討交流活動，吸引了數十位泰國頂尖醫師及產業專業人士來台參與，可望促進台泰兩國在醫美領域的深度合作。晶鑽/提供

晶鑽生醫（6815）看好疫後醫美市場迅速復甦，全球醫美產業規模接近千億美元，泰國作為亞洲醫美產業的崛起力量，潛力無限。晶鑽生醫表示，隨著「妮芙蕾」在泰國市場的成功布局，將以此模式複製到其他東南亞國家，進一步擴展國際市場。如果近期順利取得台灣TFDA的核可，晶鑽生醫還將啟動中國NMPA的申請，尋找代理商並展開授權金與臨床試驗計畫。

全球醫美市場疫後增長勢頭強勁，估計至2030年間將保持9.7%的年增長率，而泰國作為東協醫療觀光的領頭羊，醫美服務排名全東協第一。

晶鑽生醫與泰國的KNA Interpharma合作，成功拓展「美特拉」以及新品「妮芙蕾」，期待進一步擴展在泰國的百億泰銖市場商機，「妮芙蕾」作為新型再生填充醫材，主打奈米微粒專利結構與聚雙旋乳化技術，晶鑽生醫指出，這兩款產品主要應用於面部與身體膠原蛋白增生，市場前景廣闊。

此外，「妮芙蕾再生填充醫材」繼「生物醫材美特拉」之後，獲得泰國食品藥品監督管理局（ThFDA）的正式認證，成為少數在泰國同時擁有拉提線與膠原蛋白增生產品的MIT品牌。

晶鑽9月並舉辦為期三天的醫美研討交流活動，吸引了數十位泰國頂尖醫師及產業專業人士來台參與，可望促進台泰兩國在醫美領域的深度合作。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，在台灣合法埋線線材中，晶鑽生醫是第一個、也是唯一由本土自主研發及製造的台灣（MIT）品牌，目前自有品牌已經進入第四代「美特拉」拉提線，也準備推出「膠原蛋白增生劑」專利新品。此次與泰國醫師的深入交流，為雙方在醫美技術應用與市場推廣上奠定了堅實基礎。未來晶鑽生醫將持續引領國際醫美市場，透過精準醫療技術與創新產品，推動全球醫美產業的蓬勃發展。

泰國 膠原蛋白 醫美

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