英業達智慧醫療報喜！高管帶隊憑「3主力」敲開東南亞市場大門

代工大廠英業達（2356）子公司榮文生醫近日好消息頻傳，旗下三大自研醫療健康主力產品「全家寶全方位生理量測系統」、「思邁輸液系統」、「循體欣循環腫瘤細胞自動檢測系統（CTC）」不僅登上在新加坡金沙會展中心所舉辦的「亞洲醫療器材展（MEDICAL FAIR ASIA）」，還成功吸引來自新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、汶萊等東南亞市場的合作商機，一舉敲開東南亞市場大門。

榮文生醫指出，這次參加的「亞洲醫療器材展（MEDICAL FAIR ASIA）」為全球最大德國MEDICA展於亞洲之授權地區展，也可說是東亞最大規模的國際醫療器材展，而團隊這次由旗下技術研究領域主管暨當家博士林志鵬親自出馬、帶隊前往參展，而為期三天的展期中，除了吸引來自東南亞國家的參觀者外，也有許多來自印度、日本、韓國等地的買主前來參觀。

榮文生醫表示，這次展出的三項產品分別對應集團多年來持續布局的「雲端健管（全家寶）」、「智慧醫療（思邁）」、「精準醫學（循體欣）」三大智慧醫療市場，團隊憑藉紮實的專業技術及完整的系統解決方案，吸引來自各國眾多參觀者的關注，藉由展覽大會安排的各種商業媒合面對面的接觸以及實際商品功能的演示，更有效的讓客戶理解到產品的特點及優越性，並藉此入手龐大的市場商機，也成功跨出了對未來商務拓展最重要的第一步。

英業達為因應日漸提升的循環腫瘤細胞檢測需求，透過旗下榮文生醫專業的醫療團隊，以及集團夥伴英華達成功打造這款「循環腫瘤細胞自動檢測系統」。而每台設備每天最高可檢測96個檢體，並可同時進行六種生物標記（biomaker），大幅提升檢測能量，藉此不僅能大幅提升在地醫療水平，也可以迅速滿足當地市場對此類精準又方便的癌症快速檢測的需求。

至於推出至今已逾四年的「全家寶全方位生理量測系統」，則是整合智慧化設備結合健康管理平台，憑藉「遠端監測系統」引進雲端醫師打破傳統住院治療的限制，讓罹病患者在家也可以做到如住院一般完善的治療照顧。而近年團隊也不斷持續擴充產品線，成功在全家寶系統內額外加入「身體組成分析儀」以及「智慧腰帶」2項新品，並且全家寶目前已取得泰國、越南大馬的醫療器材認證，相信不久後將有機會在海外遍地開花。