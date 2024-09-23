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搶攻海外商機 漢翔辦理無人機聯盟誓師大會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
聯盟主席/漢翔董事長胡開宏表示，未來將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈。漢翔提供
聯盟主席/漢翔董事長胡開宏表示，未來將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈。漢翔提供

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」23日由漢翔（2634）籌備召開誓師大會。邀集經濟部、聯盟成員、國內業者及工研院等研究機構，產官研齊聚一堂，共商未來大計，展現台灣發展無人機產業的決心。

經濟部在9月10日宣示成立聯盟後，隨即由漢翔公司董事長胡開宏獲一致推舉，擔任聯盟主席。今日胡主席在成立大會中承諾，將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈。

誓師大會除了凝聚共識之外，也針對聯盟運作細節進行討論，成立初期，會維持每月一次的聯盟會議，由七家協同主席公司輪流主辦，藉此深化交流。另外，聯盟也將各廠商能量盤點視為近期重要工作，胡主席強調，所謂能量盤點，並非去探知各家廠商的營業機密，而是針對彼此的優勢與劣勢進行整合與互補，「分工」是這個聯盟相當重要的功能。

胡主席表示，漢翔公司擔任與國外無人機廠商的接洽窗口，會扮演好協調角色，與聯盟成員充分討論，依照各家廠商的核心技術，才能提高成功率，向國際爭取業務，媒合最佳接單組合。

經濟部部長郭智輝致詞表示，發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊，集結眾人之力，現在就是最佳時機。未來聯盟將代表台灣爭取政府對政府(G to G)的國際市場訂單。經濟部會全力支持聯盟的發展，提供必要的研發補助資源，也會從經費層面提供協助，來解決研發及整合過程面臨的問題。

聯盟成員總數超過50家廠商，協同主席計有神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等七家，也將共同引領產業的提升。

另外，工研院院長劉文雄也提到該院扮演的角色，首先是在符合市場導向前提下，協助核心技術的開發，「也就是產業出題目，我們來找答案」；其次是聯盟切入市場策略的協助，例如國際趨勢分析等。因此，聯盟成員的互動與交流非常重要，工研院也會指派專人參與每個月的聯盟會議。

無人機市場在全球發展蓬勃，但在國內仍屬新興產業，投入的廠商雖多，但規模較小，在系統整合能力上相對較缺乏，而漢翔公司長期執行軍用及民用飛機的研發專案，「系統整合」正是漢翔所長，漢翔也自信能在無人機領域提供關鍵貢獻，協助所有廠商發揮自身實力，先建立出國內的經濟規模，打造「短鏈」與「韌性」，進而凝聚成堅實的國家隊。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」的成立，正符合總統賴清德所說，兼具天時、地利及人和。有產業的投入、有政府的支持，更有明確的目標。預期在2028年，台灣的無人機產值實現10倍增長，並成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。這項由國家策動的龐大商機，如今已踏出關鍵第一步。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」今(23)日由漢翔籌備召開誓師大會。邀集經濟部、聯盟成員、國內業者及工研院等，產官研齊聚一堂。漢翔提供
「台灣卓越無人機海外商機聯盟」今(23)日由漢翔籌備召開誓師大會。邀集經濟部、聯盟成員、國內業者及工研院等，產官研齊聚一堂。漢翔提供
經濟部部長郭智輝到場致詞發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊，集結眾人之力，現在就是最佳時機。漢翔提供
經濟部部長郭智輝到場致詞發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊，集結眾人之力，現在就是最佳時機。漢翔提供
誓師大會同時針對聯盟運作細節進行討論交流。漢翔提供
誓師大會同時針對聯盟運作細節進行討論交流。漢翔提供

漢翔公司 無人機 經濟部

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