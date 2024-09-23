台灣首間「雙綠建築認證」麥當勞開幕 未來3年自建24間

台灣麥當勞在40周年之際，翻開餐廳發展全新扉頁；全台第一間美國LEED+台灣EEWH雙綠建築認證的麥當勞餐廳—台北舊宗二餐廳，23日起正式營業。麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲表示，台灣麥當勞在積極展店、汰弱換強的同時，也將節能減碳融入餐廳規劃中；未來3年預計還將有24間自建的麥當勞餐廳，依情況與條件適度加入綠建築元素，透過餐廳建築設計友善地球。

全台麥當勞家數目前約414間，目前有160多家自建餐廳，並以租賃為主。麥當勞表示，無論是租賃或買地，只要是新建結構體的得來速餐廳，都會適度地融入綠建築元素。此次開出的台北舊宗二餐廳也將成為麥當勞的「環境守護概念店」，作為各種環保創新的前導店之一。

麥當勞台北舊宗二餐廳是全台首間「雙綠建築認證」的麥當勞，融合生態工法、建築工法節能設計、資源再利用與淨零排放概念，共有10多項環境友善設計，其中，會發電的「太陽能節能玻璃」、以回收衣物和塑膠做成的「衣纖木」步道、自行車「鐵馬驛站」、「電動車充電樁」等，都是首度結合應用在台灣麥當勞餐廳。透過節能減碳的餐廳設計，預計每年將可減少約38公噸的碳排放量，約等於2.54公頃森林一年的碳吸存量。

台北舊宗二餐廳不僅獲得美國綠建築協會LEED建築設計與施工類別（Building Design and Construction: Retail）的黃金級認證，也符合台灣綠建築EEWH評估系統及標章制度中的「綠化量」、「基地保水」、「日常節能指標」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「水資源」六項指標，為黃金級的綠建築，並已取得候選綠建築證書。

台北舊宗二餐廳外的人行步道，是以1.1萬件舊衣，與11萬個回收塑膠容器（包含9萬個寶特瓶及2萬個牛奶瓶），再製的環保建材—「衣纖木」鋪設而成，讓資源獲得第二生命，實現循環經濟。並使用以回收塑料製成的「雨水積磚」，取代混凝土打造雨水貯集滯洪系統，不僅減少碳排、分擔區域淹水風險，水資源並可再利用於澆灌及二樓洗手間馬桶沖水之用。

消費者走進麥當勞台北舊宗二餐廳，體驗的不只是綠建築的舒適怡人，用餐過程中也有環境友善巧思。餐廳所使用的紙盒、包裝紙、紙袋，甚至紙巾等紙類，100%取得FSC森林管理委員會認證，確保林木資源生生不息；同時，產品包裝袋全面採用無添加氟化物(PFAS)的防油紙，保護環境永續及顧客健康。台北舊宗二餐廳也導入內用杯與最新型的回收台，透過Reduce（減廢）、Reuse（重複使用）、Recycle（回收），減少環境負擔。

氣候變遷是現今最大的挑戰之一，全球麥當勞宣告2050年淨零排放的同時，也設下2030年餐廳與辦公室減碳36%的目標；而台灣麥當勞在2022-2024年之間，陸續於22家餐廳融入綠建築元素，未來20年預計減少超過15,302公噸碳排放量。