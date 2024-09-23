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國泰產關懷駕駛新手「不意外騎士」校安宣導 提升安全意識

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰產險長期關注道路交通安全，響應交通部「交通安全月」及9月開學季，國泰產險持續推廣校園安全教育宣導活動，至各級學校向用路人、新手駕駛宣導道路安全及防禦性駕駛觀念，根據國泰產險資料統計前三大車禍肇因為：「未保持安全距離」、「超速」及「轉彎與直行車碰撞」，提醒開學季注意校園周邊易肇事路口及保持安全距離勿超速。

交通部資料顯示，去(2023)年全國機車事故受傷年齡分布(包含肇事雙方)，以13-24歲年輕人﹑少年位列第二 。為提升年輕年齡層用路人道路安全意識，國泰產舉辦校園安全教育宣導活動，包括「不意外騎士」、「校園風險地圖」等主題，2015年至今已超過 540 場、觸及人數超過48,000人次及涵蓋270所學校，活動後調查，有87%的聽眾認為有助於提升道路安全意識認同感。

此外，國泰產也於7月與教育部合作舉辦拒毒反詐校園安全特展，吸引超過3,800位民眾參與，其中超過96%學生認為國泰產險主題館能有效提升交通安全知識。國泰產做為交通安全主題唯一受邀企業，推出四大展區主題體驗：「校園風險地圖」協助辨識校園及鄰近地區交通事故熱點，提供校方與政府交通改善建議報告及交通風險地圖，提出交通安全對策及交通工程改善建議；「不意外騎士」及「不意外自行車」則利用最新VR (Virtual Reality)及AR (Augmented Reality)技術模擬行車情境，加強自行車安全教育；「不意外學園」更開發卡牌桌遊方式，宣導校園安全、交通安全及水域安全，三大意外場景。

國泰產險關懷用路人的心意持續發酵，為引起民眾對道路安全關注，也建立「零事故研究所」網頁，以線上互動、閱讀等方式傳遞交通安全觀念，加深用路人道安意識與安全教育，全力打造友善交通環。透過模擬用路過程可能遭遇的危險情境，測知駕駛人反應力與知識力，更形塑正確駕駛習慣。此外，國泰產險智能客服「阿發」提供24小時服務，解決客戶全方位的保險常見問題，提供完整詳實的車禍處理流程懶人包，讓民眾在發生碰撞事故時可以立即尋求協助。

國泰產險致力於傳遞「事前預防觀念」甚於「事後保險補償」之重要性，以「追求交通零事故」與「提升風險預防意識」兩大目標，針對各年齡層推動多元社會公益專案，提升大眾的風險意識，期望能降低交通安全所造成的損失，進而建構安全零事故環境。

國泰 教育部 產險

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