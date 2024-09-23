國瑞有望將為Toyota生產Voxy與Noah回銷日本 台灣供應鏈受惠

Toyota熱門小型MPV Voxy與Noah有望在台由國瑞汽車導入國產化再回銷日本，台灣汽車零組件廠商可望受惠。近期根據日媒《中部經濟新聞》報導，日本豐田據傳有意將當地熱銷的兩款MPV車型Voxy及Noah移往台灣製造，並由Toyota台灣製造公司國瑞汽車進行生產，再以整車銷售的形式銷回日本境內販售，期望提高兩款車型產能。目前和泰汽車（2207）僅表示爭取中，國瑞汽車則尚未針對此事回應，但台灣已有零組件廠私下表示將供應國瑞汽車相關的零部件供國瑞汽車在台組裝。

依據日本媒體報導，日本豐田為了緩解Voxy、Noah兩款車型產能不夠的問題，打算在台灣方面佈置全新產線，由國瑞汽車生產製造專在日本市場銷售的Voxy以及Noah。此舉是為了消化龐大的日本訂單，同時提高兩款車型之產量。事實上國瑞汽車的生產品質被認為與日本原廠一樣好，國瑞汽車不只生產台灣國產車，同時也負責部分車款在台生產、銷往中東市場。

國瑞汽車多年來為日本Toyota原廠代工生產並外銷至中東市場，顯示國瑞汽車在品質與成本控管的能力具有優勢，在Sienta停產之後，國瑞將釋出的產能成為生產Voxy與Noah的有利條件。