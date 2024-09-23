統一超攜Meta打造交貨便Messenger結帳系統 運費優惠價39元

對話式商務持續進化，統一超（2912）攜手統一數網與Meta首度合作，「7-ELEVEN交貨便Messenger結帳系統」首次亮相，消費者在Facebook指定商家上瀏覽到有興趣的商品時，只要點開該品牌商家的 Messenger，點選欲購入的產品，並依照聊天機器人所詢問的對話，依序回答取貨人的聯絡資訊，並選擇 7-ELEVEN 門市寄送資訊，無需填寫複雜的表單，即可完成交易到指定 7-ELEVEN 門市取貨，提供更便利的購物體驗。

根據 Kantar 全球調查研究，比起自行瀏覽品牌網站，超過七成的人，更愛用社群訊息與喜好的品牌交流對話並進行購物。為了滿足消費者更直覺的購物需求，7-ELEVEN 與 Meta 共同引領對話式商務行銷，7-ELEVEN首創取得Meta內建購物車結帳服務打造「7-ELEVEN交貨便Messenger 結帳系統」，邀請電商平台業者搶先進駐整合，鼓勵更多生活雜貨、美妝保養等零售電商業者即刻申請加入，共同搶先引領對話式電子商務熱潮，為品牌商家開啟新客群，提供消費者便捷的下單與取貨流程。

7-ELEVEN不僅打造聊天機器人協助消費者以對話形式完成訂單，並特別為商家打造「7-ELEVEN交貨便Messenger 結帳系統」專屬後台，提供各大電商平台導入進銷存服務，可透過 Facebook原有的廣告系統觸及更多潛在顧客，大幅增加導流效果，也為品牌商家開發更多新客，驅動業績的成長動力。

「7-ELEVEN交貨便Messenger 結帳系統」運費原價60元，即日起至2024年12月31日止，推出限時運費優惠39元。

據國發會統計預估今年全台團購年交易額可望突破2,000億元，看準團購商機熱潮，7-ELEVEN推出全新「同店寄取」服務，解決團爸團媽需要定點取貨、運費昂貴等痛點，首波與團購業者合作，賣家就近到門市寄貨，買家團購商品時可選擇「面交自取」的鄰近門市，省去指定地點面交的等候時間，團購賣家不用開設街邊店也大幅降低運費成本，買家全天候皆能前往門市取貨。

7-ELEVEN超過7,000家實體門店及24小時營業的綿密通路優勢，目前「同店寄取」服務於台南市指定門市試行，今年第4季將擴大到全台門市，並持續拓展合作店家。