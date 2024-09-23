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Canon聚焦年輕創作力 培育新世代影像新秀

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

Canon 近年來積極深耕年輕族群，發掘培育熱愛攝影與影音創作的新世代青年學子，聚焦年輕創作力。「Canon校園攝影大使」選拔活動至今已來到第五屆的里程碑，每年都吸引全台各大專院校學生們熱情參與。這次經初選、複選、決選三階段的激烈選拔，最終由 25 位同學從數百名參賽者中脫穎而出，共聚一堂熱情上任。這群來自北中南各地不同學校的攝影新秀，拍攝主題涵蓋人像、風景、人文、運動、舞台活動等，在不同領域各有所長，並將在Canon攝影導師群的引領下展開為期一年的培育計畫。

Canon校園攝影大使舉辦至今來到第五屆，不僅延續歷屆成功的培訓模式，還特別增加多樣化的線上課程，用心打造豐富的師資陣容，邀請來自不同領域的專業攝影師，包括時尚美學攝影大師黃天仁、美食與商業攝影專家張家甄、寵物攝影指導達人劉智豪、山岳自然攝影作家雪羊、擅長廟會人文攝影的存摺，以及喜愛旅遊攝影的廖子賢，還有更多師資群將於接下來一年中，透過實體的現身教學以及線上的講座分享，將更多的經驗及技巧傳承給攝影新秀們，期待激發每位學生擁有獨特的觀察力與創造力。

台灣佳能資訊（Canon）總裁胡大剛蒞臨上任儀式親頒校園大使證書，期望同學們一起享受攝影帶來的感動與快樂，他表示，我們看到新世代對於影像創作的無限熱情，這激勵我們持續投入影像教育與培育計畫。透過『校園攝影大使』這個角色，不僅是希望這些攝影新秀們能夠共同推廣攝影文化，更希望培育他們發掘更多攝影愛好並提升專業能力，與Canon一同Be the Best and Professional。

消費性產品事業群副總經理高耀聰認為，Canon近年來積極向年輕族群扎根，很高興看到這麼多年輕且充滿活力的學生加入Canon大家庭，攝影同好們互相交流分享，我們將會提供豐富的資源支持大家盡情去創作。

Canon 寵物

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