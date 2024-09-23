多國共襄盛舉 環境部主辦APEC化學應變能力建構培訓計畫

環境部今年於APEC化學對話（Chemical Dialogue, CD）會議提案之「Capacity Building for Chemical Emergency Preparedness」（化學緊急應變能力建構培訓）計畫獲得參與APEC CD所有會員支持，今年9月23日至28日於高雄科技大學南區毒化災專業訓練中心辦理，集合共8個會員25人共同參與訓練。

「亞太經濟合作」（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）是亞太地區最重要的經貿合作論壇，其21個會員貿易總量占全球近一半，可見其在環太平洋地區甚至是全球的影響力。

環境部籌辦本次「化學緊急應變能力建構培訓計畫」，主要為因應全球高科技產業快速發展下，相關產業在生產過程中對化學品需求顯著增加，伴隨而來的是化學品對環境、生命安全及財產帶來的風險，本培訓計畫有助於協助APEC會員重視及提升對具危害性化學品事故所需之應變專業能力。

這次活動吸引來自秘魯、韓國、越南、馬來西亞、泰國等APEC會員及法國、波蘭等非APEC會員派員參與，共同展開深度交流與技術培訓。23日正式於高雄科技大學南區毒化災專業訓練中心舉行活動之開幕典禮，除參與培訓之各會員人員外，包含多位專家學者及化學應變領域的專業人士也派員到場觀禮，顯示對化學品事故應變議題之重視，達到拓展交流之效益。

環境部部長彭啓明於致詞中表示，隨著全球經濟與貿易的迅速發展，化學品的使用量與運輸規模持續擴大，跨境化學事故的風險也隨之增加。為應對這一趨勢，APEC各會員不僅需要提升自身的應變能力，還需要加強合作，共同面對這些複雜挑戰。而本次活動正是一個極佳的合作平台，期望我方在對具危害性化學品應變之專業及經驗上，讓亞太地區甚至是全球建構更加穩健的化學災害應變體系。

環境部化學物質管理署署長謝燕儒表示，環境部與教育部合作在高雄科技大學設立的「南區毒化災專業訓練中心」更是經國際認證的專業訓練場域，該訓練中心除可提供各級政府及化學品運作業者進行毒化災的應變及指揮相關專業培訓外，亦可依相關單位需求客製化專屬的訓練課程，對提升毒化災害應變能力及保障應變人員生命安全著有貢獻，期藉由我方如此專業的訓練設施/設備，以及高水準的訓練師資及訓練制度，與各會員進行對毒化災的預防及減災工作進行交流合作。

期望透過本培訓計畫提供毒化災應變交流平臺、維持及深化會員交流，並達到推廣及輸出我方毒化災應變及訓練能力之目的，彰顯災防領域的耕耘及先進技術，拓展國際能見度。