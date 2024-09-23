購屋鬧錢荒！借信貸補缺口 30歲下小資族8%起跳

央行祭出限貸令，購屋族鬧錢荒，除了賣股換現金，也不少人試著要尋求信貸補缺口；據聯徵中心今年4月最新信貸資料，目前有170萬人背信貸，借款金額高達1.2兆，其中男性申貸者的占比高達58.4%，女性則為41.6%。

進一步觀察借款人的利率，30歲以下小資族借信貸，利率最高，男性8.36%，女性8.9%，而隨著年齡增加，利率越低，其中以60歲以上男性5.33%，顯示工作年資及金融往來經歷越豐富者，申辦信貸條件越好。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信貸屬於無擔保品債務，收入越高，信用額度和條件越好，一般來說，年齡較長的男性，社會經驗較豐富，償款能力較高，因此借款條件也較女性好。

張旭嵐指出，初入社會的年輕人薪資偏低，也較少本薪以外的業外收入，因此風險偏高，借款額度利率都不如資深工作者。

金融機構評估信貸額度的原則，通常是不可超過平均月收入的 22 倍，且總額度還包括信用卡、學貸或其他如信貸。

舉例來說，如果薪水加獎金年收約60萬元，平均月收入 5萬元，信貸額度最高不會超過 110萬元，且銀行還會合併考量房貸等負債金額，月負債比也得小於70%，總資產負債比小於60%，因此想要貸好貸滿的難度頗高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「信用貸款為消費性貸款，與購屋的自用住宅貸款目的不同，」因此信貸的資金本就不應投入房市。

陳定中指出，央行本次打炒房特別強調「不允許另以其他名目，額外增加貸款金額」，就算是用定存單質借、增提擔保品等各種方式融資，這些資金通通不能錢進房市，倘若違規遭查獲，貸款恐怕將被追回。