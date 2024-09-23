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日勝生寶鼎再生水系統通水 第4季起每日提供1.8萬再生水

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
寶鼎再生水正式通水，水質符合再生水標準。圖／日勝生提供
寶鼎再生水正式通水，水質符合再生水標準。圖／日勝生提供

日勝生（2547）23日公告，子公司寶鼎再生水，正式啟動桃園北區水資源回收中心再生水BTO（建設、移轉、營運）計畫的第一階段通水，今年9月開始每日提供南亞塑膠8,000 CMD (M³/日)再生水，10月計畫供水1萬CMD至中油桃園煉油廠。

日勝生指出，除了第4季每日提供1.8萬CMD再生水，2025年將再擴大再生水系統，建設約29.92公里的輸水管線，每日供水4萬CMD，範圍涵蓋鄰近企業與觀音工業區，此計畫整體目標，未來每日提供11萬CMD再生水，輸水系統將延伸至航空城產業專區及大園工業區。

日勝生與子公司日鼎水務、寶鼎再生水已在桃園建設一個完整的水資源回收循環系統，總投資金額超過145億元。此再生水BTO計畫由桃園市政府於2022年公開招標，並響應內政部國土管理署「公共污水處理廠再生水推動計畫」，目標於2026年底達到全台每日供應28.5萬CMD再生水。寶鼎再生水通水延續日勝生在桃園市污水回收與水質改善建設，也支持桃園市政府推動再生水源與提升產業用水穩定的政策。

日勝生表示，由於再生水計畫需要技術良好之污水處理中心做前置作業，根據桃園水務局資訊，目前桃園市已完成11座水資源回收中心，包括桃園北區、龜山、大溪、文青水園、羅浮、義盛、復興、三民、石門、楊梅、埔頂。其中由日鼎水務建設營運之桃園北區水資源回收中心，由於處理回收水質有成，除獲得環境教育設施場所認證，並與寶鼎再生水合作，提前達到此BTO供水階段目標。

依據桃園市府計畫，未來此案全期每日將供應11萬CMD再生水，有望成為北台灣首座且最大規模之再生水系統。桃園市水務局也另規畫分四期建設中壢再生水廠，初期3萬CMD再生水、全期目標每日8萬CMD再生水；將與寶鼎再生水的桃園北區BTO案連結為再生水供應管網，提供桃園沿海工業園區及航空城產業專區用水，大幅提升再生水循環經濟效益。

日勝生表示，寶鼎再生水延續日鼎水務的污水回收處理技術，整合了MBR薄膜生物處理系統、BioNET生物網膜，結合再生水前處理、超濾（UF）和反滲透（RO）雙重保護技術，實現回收污水循環處理為可用再生水資源的完整系統，並還導入了水質預警系統、強化排放監測、能源回收和AI智能系統，預計可節能10%以上。

日勝生

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