宏碁智醫加速泰國布局 眼科 AI 輔助篩檢軟體再傳捷報

宏碁（2353）集團旗下宏碁智醫（6857）23日宣布眼部AI醫療器材軟體加速布局泰國，旗下VeriSee AMD「智視康 年齡相關性黃斑部病變篩檢軟體」現成功取得泰國公共衛生部轄下食品藥物管理局（FDA THAI : Food and Drug Administration, Thailand」）發布的醫療器材許可，亦為宏碁智醫於當地取得的第二張許可證；此外，VeriSee DR「智視康 糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體」更成功導入當地超過30家醫院。

著眼於泰國銀髮族年齡比例， VeriSee AMD「年齡相關性黃斑部病變篩檢軟體」成功在當地取證。據統計，泰國人口約為六千多萬，其中超過60歲的人口高達總人口的十分之一，顯示銀髮族在泰國市場占有非常高占比，同時人口組成更在加速老化；其中「年齡相關性黃斑部病變」是當地老年人口失明主因之一。「年齡相關性黃斑部病變（俗稱：老年性黃斑部病變（age-related macular degeneration, 簡稱AMD）)」為老年人失明的主要原因之一，初期的病識感低，經常造成延誤就醫黃金時間，嚴重到足以導致視力喪失。可觀察到的症狀包括視力模糊、視力扭曲、視力模糊以及影像中心出現黑點或陰影；而定期篩檢黃斑部，是預防黃斑部病變最好的方式。

除此之外，VeriSee DR 糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體亦在泰國市場表現亮眼，目前已導入超過30間醫院。泰國城鄉差距大，除了在東北部的偏鄉地區，讓高風險的糖尿病患者能夠更便捷地進行篩檢；首都曼谷的人口數約為一千多萬人，是第二大城清邁人口的近20倍之多，當地醫院經常人滿為患，藉由VeriSee DR導入曼谷的指標性醫院使用，協助糖友進行初步分流，不僅減少病患的眼睛篩檢流程的時間，同時也促進醫護人員的工作效率。

宏碁智醫致力於從AI醫學影像判讀技術切入，與醫學中心及醫療產業跨域合作，旗下的VeriSee 系列眼科輔助篩檢軟體，已成功打入全台近8成的醫學中心，在台灣與國際市場取得13張許可證，期許可以利用AI醫療產品協助醫療院所提升品質，並將持續跨大海外市場布局，積極拓展至東南亞國家，開創海內外醫療全新生態。