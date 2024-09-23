工研院科技助農成果回饋社福 攜弱勢學童體驗愛玉 DIY

嘉義市政府21日在國定古蹟「嘉義舊監獄宿舍群」舉辦古蹟日系列活動，包括野餐、市集、藝文表演，工研院也串聯台灣橄欖園關懷協會和嘉義天仁扶幼社的弱勢學童參與食農教育公益活動。活動中，孩子們使用工研院「愛玉果膠凝固特性分析TQX檢測」技術輔導廠商生產的愛玉，透過親手洗愛玉並搭配鳳梨果醬製作鳳梨愛玉，體驗DIY的樂趣，同時認識並品嘗在地食材的美味，享受快樂學習的時光。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，「愛玉是臺灣特有的農特產，而鳳梨更是臺灣外銷的重要經濟作物。」工研院響應聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，積極運用創新農工科技與商品化策略來輔導產業夥伴，提升農產品的價值。此次活動特別結合嘉義市古蹟日活動，與嘉義市政府、高雄市桃源區公所、家樂福永續長暨家樂福文教基金會、中正大學、台灣田野工場、將才工場及多個社福團體攜手舉辦，希望藉此形成善的循環，為臺灣社會注入更多正向能量。

對於來自台灣橄欖園關懷協會及嘉義天仁扶幼社的多數學童來說，這是他們第一次體驗手洗愛玉。製作過程中的驚喜讓他們忍不住驚呼「就像變魔術一樣」，最後大家一同品嘗了淋上鳳梨果醬的愛玉。

此次公益活動推廣的愛玉，來自工研院輔導高雄市原民會成立的品牌「高雄原民山籟愛玉」。工研院研發的「愛玉果膠凝固特性分析TQX檢測」，首度在國內導入愛玉品質分級制度，讓部落愛玉農能輕鬆辨識品質等級，並透過友善種植與檢測技術，培育出高品質的愛玉子。此技術同時促進愛玉農與食品業者合作，推出多元特色商品，助力臺灣愛玉產業升級，邁向永續生產。

此外，工研院也攜手嘉義知名伴手禮品牌旺萊山鳳梨酥工坊，提供DIY活動所使用的鳳梨果醬。該廠商致力於將鳳梨全果應用，包括果肉、果皮以及鳳梨莖葉，製作成多種產品，不僅開發出鳳梨食品，還利用鳳梨葉製作環保紙盒，並將鳳梨纖維製成紡織布包，實現農業廢棄物的資源再利用，提升農產的附加價值。