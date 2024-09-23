碳費開徵在即！台廠為高效減碳找解方 軟體、資服吃香

全世界都在為地球暖化找解方，就連聯合國都出面重申唯有「淨零碳排」，才可控制全球溫度上升，面對此情此景，台灣也不落人後，跟進提出2050淨零排放路徑，也讓「碳排管理」成為所有企業都需要落實的目標。而隨著碳權交易上路，追求淨零碳排的路上仍有太多的利害關係考量，並且各大企業在投入減碳時，所耗費的心力也是一大考驗，許多業者陷入要選用市場開發的碳排調查系統還是自己從頭開發等難題，如何即時的達成減碳任務，已成如今企業最大的課題。

事實上，隨著全球氣候暖化問題越發嚴重，也讓各界意識到「低碳轉型」是必要之舉，也引發成百上千家企業，主動著手投入大筆資源，啟動各項減碳措施，以解決極端氣候的問題，目前最常見的做法多從綠能與減碳兩大議題下手。不過在啟動減碳前，必須先知道自己的碳排放量、因此市場對「碳盤查」的需求也應運而生，而目前市場上有2大族群特比吃香，包括「軟體業者」、「資服業者」的多家大廠，紛紛看準有關商機，提前搶進完成布局，也因此帶動整體營運表現大幅提升。

不過，現在仍有許多衍生的議題仍尚未釐清，並且全球暖化問題仍在持續惡化，光靠企業推出的各項減碳措施，也無法完全解決環境爆發的各項問題，此外，無論任何企業經營與商業活動，事實上都離不開用電，因此在獲利模式不夠明確、大環境持續惡化之下，整個市場仍須待大廠持續投入開發，才有望出現更全面的解決方案來改善。

倍力（6874）董事長許金隆也透露，進入2024年碳權市場重心就從「碳盤查」改變至「減碳」，而透過有效率的數位系統協助進行減碳方法與目標差異管理是接下來的重點。減碳很重要的是要先確認目標，接著透過高效與彈性的碳盤查系統產生資料看出與目標的差距，才能擬定正確的策略，加以有效執行並達到減碳目標。

對此，各大廠為因應歐盟CBAM的查驗需求，碳管理的重要性逐步提升，而倍力逐步藉由「財務報告書解決方案」與「碳管家」兩大自主開發的軟體，為企業打造完整的「企業永續財務分析平台」，成功搶下市場商機。展望未來，許金隆則持續看好整個市場日漸擴大的趨勢，並推出「碳管家2.0」，押寶持續爆發的碳費商機。