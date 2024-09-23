台中捷運藍線2025將動工！ 沙鹿三大商圈成建商推案戰場

台中捷運藍線終於迎來大進展，台中市長盧秀燕白宣布將在明年動工，並力拚10年後完工通車，此消息一出，沿線房市也再次成為討論焦點。其中，海線第一大城沙鹿區，商圈、學區等機能完善，又有捷運藍線6個站體匯聚，房市交易火熱，區內三大商圈如家樂福商圈、北勢商圈、沙鹿火車站商圈，更成為品牌建商推案戰場。

捷運藍線為台中第二條捷運，規劃西起台中港，東至新建國市場，沿途行經梧棲區、沙鹿區、龍井區、西屯區、西區、中區和東區等多個行政區，全長約24.8公里，預計興建高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

而為降低台灣大道施工期造成的衝擊，台中市交通局長葉昭甫指出，明年預計先徵收龍井區機廠用地準備開工整地，未來會分區塊、高架段及地下化部分等分別發包及開工，待機廠部分完成後，再拼兩年內主線動工。

對於捷運藍線即將步入實質開發階段，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，捷運藍線不僅是連結台中港與市中心的重要交通樞紐，更是沿線房市的一劑強心針，以捷運綠線為例，通車短短3年便帶動北屯、烏日房價大幅上漲，新案甚至已站上6字頭大關。

預期藍線可為沙鹿、梧棲、龍井這些較偏遠的區域帶來顯著效益，而海線地區中又以人口最多、商業活動最為密集的沙鹿區，推案最為熱絡，目前不少新案都已站上4字頭，房市增長潛力可期。

在地業者表示，沙鹿區內的家樂福商圈、北勢商圈以及沙鹿火車站商圈，都是建商主要佈局熱點。其中，家樂福商圈除了擁有海線唯一一間家樂福外，周邊涵蓋竹林國小、鹿寮國中等明星學區，商業、採買設施相當豐富，同時還有捷運藍線B5站交通機能，最受在地置產族群青睞。

深耕海線多年的品牌建商茂洋建設就鎖定家樂福商圈、捷運藍線B5站首排，推出區域指標個案「茂洋天玥META」，該案近千坪基地坐落於台灣大道、七賢路口，並規劃2至3房、23至35坪產品，全棟3米6挑高且戶戶雙面採光，根據實價登錄顯示，該案今年成交均價為46.15萬元，最高單價達48.9萬元。

富宇建設推出的「富宇云集」，基地位置同樣鄰近捷運藍線B5站，並推出地上12層、地下3層建築，規劃2至3房、22至33坪產品，目前成交均價44.44萬元，最高單價為51.8萬元。

而位於北勢商圈的「龍寶和臻邸」，基地坐落於捷運藍線B8正英站附近，產品規劃37至49坪，共計52戶，該案實登均價為45.01萬元，最高單價為52.1萬元。後續預計還有精銳建設「南斗路新案」將在第4季進場，基地對面即北勢國小，坪數規劃38至44坪，尚未推出便引發市場高度關注。