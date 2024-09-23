全國小宅交易占比逾二成！北市平均三件交易有一件小宅

高房價壓力與家庭型態轉變，台灣主要都會區小宅化愈來愈明顯。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年全國、七都25坪以下的房屋占比已突破二成，其中台北市小宅占比達36%。若細看七都小宅交易最熱絡的行政區排名，桃園市中壢區奪七都之首，而新北市共有5個行政區入榜，小宅買氣旺盛。

從全國與七都25坪以下房屋占總交易件數來看，近一年總交易件數共11萬4318件，其中25坪以下小宅占比為23.9%；仔細分析，七都中，雙北市小宅交易占比超過全國水準，台北市以36.1%居首，新北市以28.2%緊追在後，台中市為22.9%，高雄市為22.4%，台南市為20.1%，桃園市為20.0%，新竹縣市為15.9%。除新竹外，其餘六都小宅占比都突破2成。

台北市近一年25坪以下房屋占比高達36.1%，相當於每三件交易就有一件小宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價居高不下，使不少購屋族群在預算有限下，選擇坪數較小、總價較低的房屋，房貸負擔也相對輕鬆。此外，台北市也有許多北上就業、就學的族群，擁有龐大的租屋需求，親民實惠的小宅在租賃市場頗受投資、置產族群的喜愛。

若從七都近一年小宅熱門交易行政區來看，中壢區以967件奪七都之冠。陳金萍認為，中壢區有機場捷運、青埔高鐵站、火車站等優勢，加上當地居住人口眾多及工作機會多，房市需求穩定。