快訊

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

全國小宅交易占比逾二成！北市平均三件交易有一件小宅

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台灣主要都會區小宅化愈來愈明顯。圖／永慶房產集團提供
台灣主要都會區小宅化愈來愈明顯。圖／永慶房產集團提供

高房價壓力與家庭型態轉變，台灣主要都會區小宅化愈來愈明顯。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年全國、七都25坪以下的房屋占比已突破二成，其中台北市小宅占比達36%。若細看七都小宅交易最熱絡的行政區排名，桃園市中壢區奪七都之首，而新北市共有5個行政區入榜，小宅買氣旺盛。

從全國與七都25坪以下房屋占總交易件數來看，近一年總交易件數共11萬4318件，其中25坪以下小宅占比為23.9%；仔細分析，七都中，雙北市小宅交易占比超過全國水準，台北市以36.1%居首，新北市以28.2%緊追在後，台中市為22.9%，高雄市為22.4%，台南市為20.1%，桃園市為20.0%，新竹縣市為15.9%。除新竹外，其餘六都小宅占比都突破2成。

台北市近一年25坪以下房屋占比高達36.1%，相當於每三件交易就有一件小宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價居高不下，使不少購屋族群在預算有限下，選擇坪數較小、總價較低的房屋，房貸負擔也相對輕鬆。此外，台北市也有許多北上就業、就學的族群，擁有龐大的租屋需求，親民實惠的小宅在租賃市場頗受投資、置產族群的喜愛。

若從七都近一年小宅熱門交易行政區來看，中壢區以967件奪七都之冠。陳金萍認為，中壢區有機場捷運、青埔高鐵站、火車站等優勢，加上當地居住人口眾多及工作機會多，房市需求穩定。

而新北市共5個行政區入榜為七都之最。陳金萍分析，新北市與台北市相連，緊密的交通路網更是拉近了兩地距離。近年來新北重劃區議題不斷，其中擁有大面積重劃區的板橋、三重、淡水、新莊等地區，規劃不少小宅產品，加上環狀線等交通機能逐步完備，使新北小宅交易更為熱絡。與台北小宅相比，新北小宅又具備價格相對親民的優勢，磁吸了不少北市剛性需求轉移至新北落地生根，推升房市交易動能。

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年全國、七都25坪以下的房屋占比已突破二成，其中台北市小宅占比達36%。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年全國、七都25坪以下的房屋占比已突破二成，其中台北市小宅占比達36%。圖／永慶房產集團提供

房市 機場捷運 重劃區

延伸閱讀

荷包失血！北市長延時強降雨關水門 堤外148輛車遭拖吊

北市強降雨、災情累至49起 南港撤離邊坡保全住戶2人

新北持續降雨強化三級開設 二重疏洪道擴大管制封閉越堤道

新北樹林往交流道路段積淹水 汽車如行經「滾滾河流」

相關新聞

慌了！ 借信貸補缺口驚人利率曝 小資女成本最高

央行祭出限貸令，購屋族鬧錢荒，除了賣股換現金，也不少人試著要尋求信貸補缺口。觀察聯徵中心今年4月最新信貸資料，目前有17...

小宅交易王！ 這行政區一年成交967件七都之冠

受高房價壓力與家庭型態轉變影響，台灣主要都會區的小宅化越來越顯著。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年全國、七都25...

楊金龍真能給投資客教訓？ 李同榮搖頭「理由曝光」

央行19日出重手打房，總裁楊金龍表示要給投資客一個教訓，但真的會給投資客得到教訓？

打炒房！新竹1500萬房解約3次...關埔也受影響 專家提解方

央行提出新信用管制措施，房貸市場目前剩下首購友善。有房仲業者指出，事實上限貸令開始時，新竹區就有1500多萬新成屋2房物...

全國小宅交易占比逾二成！北市平均三件交易有一件小宅

高房價壓力與家庭型態轉變，台灣主要都會區小宅化愈來愈明顯。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年全國、七都25坪以下的...

李同榮：「金龍風暴」斷不了5年寬限期的新青安之亂

央行19日出重手打炒房，總裁楊金龍要給投資客一個教訓，並祭出四重拳，但真的會得到教訓？房市趨勢專家李同榮表示，難度很高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。