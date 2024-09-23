新光三越 beautySTAGE 美麗台 北桃連展2店 引領美妝新趨勢

新光三越旗下複合式美妝店beautySTAGE運用品牌帶客優勢，今年再拓展年輕商圈，新光三越信義A11 B1F、與新光三越桃園站前店1F近日相繼隆重開幕。新光三越表示，beautySTAGE美麗台為新光三越旗下複合式美妝店，門市分布於雙北及台中，今年銷售成績亮眼，以兩位數字成長，並高於美妝市場均值。

美妝生活隨著Z世代經濟風潮，年輕商圈與購物體驗需求也逐漸改變。新光三越表示，beautySTAGE美麗台主力客層年齡介於20-35歲，除了運用品牌帶客優勢，亦觀察到年輕族群喜愛新鮮感、無專壓迫感的購物需求。beautySTAGE美麗台首創開放場域無壓購物體驗，提供跨品牌試用比較，掌握年輕顧客眼光進店購物，成為潮流美妝第一站。

為深根年輕族群日常生活，beautySTAGE美麗台在OMO策略上推出e美容顧問，利用社群工具，讓美容顧問在線，隨時提供產品及美容諮詢服務，無縫銜接線上線下購物體驗。這樣的創新服務也於這2年屢屢獲獎，「2023年DSA數位奇點獎：最佳O2O行銷獎銅獎」，以及「2024年FCA創新商務獎：最佳體驗創新銀獎」和「2024年FCA創新商務獎：最佳產品創新銅獎」，與消費者連結的策略規劃上獲得肯定。

以Z世代全新概念打造的beautySTAGE美麗台2.0，首創聯手台灣插畫家 「李佳蔓」 創作品牌視覺，重新定義美麗不設限品牌精神。李佳蔓以其充滿夢幻與創意的風格，將美妝與藝術結合，打造出一個奇幻的「美妝遊樂園」，在這個繽紛的外太空世界裡，深紅的唇彩、深藍的眼影象徵著打破傳統美妝的束縛，展現無限可能，讓每個人都能自由探索與創造屬於自己的美。

beautySTAGE美麗台致力於引領彩妝話題的使命，導入海外潮流美妝彩妝及香氛品牌，其中有三成為獨家販售品牌，今年5月份首度與南韓美妝選物品牌OLIVE YOUNG獨家合作，帶動了二成業績提升。

為迎接新店開幕，beautySTAGE引進80大品牌共襄盛舉。國際集團品牌，鎖定人氣品牌ESTEE LAUDER、MAC、CLINIQUE、ORIGINS 等；及社群高聲量品牌KIEHL'S 、植村秀 、Lancôme。獨家進駐品牌，台灣彩妝大師小凱老師的彩妝品牌KAI BEAUTY、時尚名模王心恬精油香氛品牌NAMUA那木瓦，以及美妝達人Kevin老師研發的專業洗護髮品牌Basiik，在新店與大家見面。

南韓OLIVE YOUNG授權霸榜品牌：BRING GREEN、ilso、NUSE、ADDICT等人氣商品同步販售，並引入韓國彩妝魔術師PONY推出的PONY EFFECT系列產品，為消費者提供最新潮流美妝選擇。歐美熱門保養品牌，美國專業研究團隊打造的肌膚保養品牌philosophy、醫學美容精準結合護膚產品FILORGA，以及法國國民保養品牌CAUDALIE，也於門市盛大展開。

此次，日本香水品牌SHOLAYERED於beautySTGE美麗台首次登場，日本香水王子石坂將創立的SHOLAYERED，不同香氣的層層交疊，享受香氛的隱形美學，與beautySTAGE美麗不設限的核心精神相符。