小宅交易王！ 這行政區一年成交967件七都之冠
受高房價壓力與家庭型態轉變影響，台灣主要都會區的小宅化越來越顯著。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年全國、七都25坪以下的房屋占比，發現全國小宅占比已突破二成，其中台北市最驚人，小宅占比達36%。
細看七都小宅交易最熱絡的行政區排名，桃園市中壢區奪七都之首，而新北市共有5個行政區入榜，小宅買氣旺盛。
從全國與七都25坪以下房屋占總交易件數來看，全國近一年總交易件數共11萬4,318件，其中25坪以下小宅占比為23.9%。
細觀七都，雙北市的小宅交易占比超過全國水準，台北市以36.1%居首，新北市28.2%緊追在後，台中市為22.9%，高雄市為22.4%，台南市為20.1%，桃園市為20%，新竹縣市為15.9%。
除新竹外，其餘六都小宅占比皆已突破2成，小宅產品逐漸在住宅市場擁有一席之地。
台北市近一年25坪以下房屋占比高達36.1%，相當於每三件交易就有一件小宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價居高不下，使不少購屋族群在預算有限下，選擇坪數較小、總價較低的房屋，房貸負擔也相對輕鬆。
此外，台北市也有許多北上就業、就學的族群，擁有龐大的租屋需求，因此，親民實惠的小宅在租賃市場頗受投資、置產族群的喜愛。
從七都近一年小宅熱門交易行政區來看，中壢區以967件奪七都之冠。陳金萍指出，中壢有機場捷運、青埔高鐵站、中壢火車站，加上當地居住人口眾多及工作機會多，房市需求穩定。而且，當地有許多小坪數的物件可供選擇，讓不少首購自住、置產投資買盤駐足。
新北市共5個行政區入榜為七都之最。陳金萍分析，近年新北重劃區議題不斷，擁有大面積重劃區的板橋、三重、淡水、新莊等地區，皆規劃不少小宅產品，加上環狀線等交通機能逐步完備，使新北小宅交易更為熱絡。
另外，與台北小宅相比，新北小宅又具備價格相對親民的優勢，因此磁吸了不少北市剛性需求轉移至新北落地生根，推升當地房市交易動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言