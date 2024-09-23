楊金龍真能給投資客教訓？ 李同榮搖頭「理由曝光」

央行19日出重手打房，總裁楊金龍表示要給投資客一個教訓，但真的會給投資客得到教訓？

房市趨勢專家李同榮23日表示，「難度很高」，因為這波房市甩尾，起源於新青安政策引發的投機炒作，「金龍」風暴再強，也斷不了5年寬限期的「新青年安非他命」。

李同榮指出，這波房市甩尾起源於去年8月選舉產物「新青安」之亂，5年寬限期如同小白們的安非它命，只要籌足自備款，原付的租金就足夠在5年內繳納寬限期利息支出，這些假性需求問題不解，炒作的火苗永遠存在。

李同榮表示，央行從2021年到現在一共祭出七波限貸打房政策，每次都宣示打擊炒房，但炒房卻越演越烈，顯示都是無效政策，第七波只是故技重施、加重力度而已，雖然加重力度，但無效的藥方無論再怎麼加，效果仍是有限。

要命的是，化療式的打房，往往在藥效未產生之前，就先引起不良的副作用而傷及無辜，如換屋者無辜先中槍，買預售難交屋的糾紛將會層出不窮、中小建商將面臨求貸無門困境、祖厝繼承者第一次購貸也無寬限期等。

反而新青安5年寬限期老神在在，要靠銀行行員當調查員嚴審嚴核，鬆則怕助燃炒作、嚴則怕傷及無辜。

李同榮表示，無效的政策重複做，防堵政策屢錯屢做，央行想教訓投資客之前，可能又被新青安政策打趴，政策矛盾、政府網內互打，被教訓的將不是楊總裁所說的投資客，而是無辜的民眾。

他表示，央行在末升甩尾段重打房，當然對市場降溫會起作用，但真正野火燎原的是新青安政策，5年寬限期毒瘤不除，對市場毒害仍在，「市場或許會沈寂一陣子，但炒作投機可能又再度重生，央行的限縮政策仍然管不了財政部的新青安政策」。

李同榮表示，防堵政策解決不了房市炒作亂象，解鈴仍需繫鈴人，只有終結新青年安非他命之亂，才能防止炒作，真正斬草除根。

他表示，房市在高檔受政策利空影響，交易量勢必會大減，房價已漲到天花板，技術循環已經面臨轉折，此時經不起政策的重大利空，因此預測第四季市場將終結多頭走勢，但不會有崩盤情況發生，對首購自住的剛需影響不大。