周休三日酒店舉辦大型招募會 員工每年多出52天假期

雲品溫泉酒店將於10月9日在飯店內舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，以求達到各部門都能週休三日的排班需求。自雲品溫泉酒店日月潭率先試行週休三日政策後，引發社會廣泛討論，大家都在觀察此措施試辦的狀況以及對台灣工作環境的長遠影響，飯店表示，已確實收到較以往更多的求職申請。

不少人對於缺工時代如何實行週休三日政策感到好奇，針對網路上的討論，雲品國際董事長盛治仁表示，該政策在員工薪資不變的前提下，讓員工每年多出52天假期。

雲品此次釋出職缺包含餐廳主管、櫃台主管、總機客服、訂房中心專員、房務員、活動指導員、救生員、餐廳廚師等，從管理職至基層人員空缺，歡迎二度就業者和社會新鮮人加入。

為進一步推廣週休三日的觀念，酒店與1111人力銀行平台獨家合作，凡透過平台投遞任一職務履歷者，即可參加抽獎，求職者將有機會獲得雲品丹彤自助餐餐券。若成功任職滿三個月，還可享有免費入住雲品溫泉酒店一晚的福利，與親友一同體驗感受雲品的卓越服務。

雲品已於9月開始實施週休三日，無特別限制僅能在七天內多增加安排一日休假，同仁可自由選擇休假區段，因此，員工有機會連續休假五天以上，便於安排旅遊或進修發展更多職能與興趣；而針對因工作需求而無法即刻增加休假的同仁，飯店除了在收到履歷後盡速安排面試，以增加員工數量來緩解工作量以求達成週休三日的目標，現階段也將以日薪計算方式在下次發薪時匯入員工帳戶，等同加薪13%，針對需要延長工時的員工，酒店亦提供加班費或補休制度，讓同仁能靈活安排工作與休息時間。

自推行週休三日制度後，對於求職者重視工作與生活平衡有相同理念的1111人力銀行與雲品溫泉酒店共同合作，為進一步推廣週休三日理念，自即日起至9月30日前，求職者凡透過1111人力銀行投遞任一職務履歷者，即可參加抽「雲品溫泉酒店丹彤自助餐晚餐券」，共有三位名額，每位名額可獲得二張餐券，讓求職也有機會帶著家人享受雲品的美饌料理，體驗工作與生活平衡的美好。在這波徵才活動中的求職者，若成功任職滿三個月，還可視房況提早享有免費入住雲品溫泉酒店一晚的員工福利，與親友一同體驗感受雲品的卓越服務。

疫情期間促使產生許多新興工作模式，且國人更重視工作與生活平衡，使年輕求職者更加注重公司福利。根據1111人力銀行調查顯示，除了薪資外，求職者最關注「優於勞基法的年假天數」，其次為「週休三日」和「購屋/租屋補助」。

為吸引更多人才，雲品溫泉酒店不僅試行週休三日，還為外地員工提供宿舍，酒店也提供員工通勤接駁車和免費工作期間餐食，讓同仁無須擔心食宿問題，減輕生活與經濟上的壓力。任職滿一年者更享有免費入住集團飯店一晚及員工旅遊補助，公司也有提供視障按摩師服務、員工舒壓課程，讓員工能在更多休息日中獲得充分放鬆，在工作期間也能有舒壓放鬆的管道。