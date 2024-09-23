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頂新和德捐助 食公益計畫 9團體獲選

聯合報／ 記者林海／台北報導

頂新和德文教基金會今年度「食公益捐助計畫」徵件結果揭曉，共有九家公益團體獲總額二七○萬元的贊助，這些團體提出的計畫涵蓋職場培力、關懷送餐、廚房設備購置、餐費補助等餐食相關服務，預估將有逆境青少年、偏鄉弱勢家庭、身心障礙者等各領域的五萬人次受助者受惠。

頂新和德文教基金會表示，食公益捐助計畫今年共有十七個公益團體提案通過初選，九個單位通過決選將獲捐助，未獲補助的單位，基金會也將彙整各單位需求，了解是否能提供行銷與業師輔導等協助。

頂新和德文教基金會指出，今年獲捐助的九個公益團體，以餐食相關提案最多，其中博幼社會福利基金會將把捐助款用於提供南投及新竹偏鄉學童營養餐點，預計將有八七八○人次受益；新竹仁愛啟智中心則計畫購買更多樣化的營養食材，改善該中心廿位智力障礙青年的餐食品質；台灣雷特氏症病友關懷協會則將為近五四○戶罕病病友家庭提供流質營養品。

高雄市社福慈善總會則以「二三九青年培力咖啡」計畫成功入選，預計將輔導廿位青少年考取咖啡師證照，並提供工作機會讓他們獲得實際經驗；彰化縣社頭鄉湳底社區發展協會則希望更新廚房設備，提升其送餐能量，服務周邊社區三萬人次。

其他獲選單位包括台東縣中華誠信慈善協會、台灣愛希望兒童關懷發展協會、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會及社團法人彰化縣蕪菁愛家園關懷協會。

新竹

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