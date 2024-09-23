財富管理論壇10月8日登場／台新投顧：股債平衡 持盈保泰

俄烏戰爭至今未停，近期中東又爆發衝突，推升地緣政治風險，加上全球進入後升息時代，市場推估進入降息循環，同時美國總統大選亦牽動全球資金走向，在詭譎多變的時期，民眾的財富應該如何布局，才能在這波風暴中，讓資產持盈保泰。台新投顧總經理呂仁傑認為，投資人可採取分散、多元資產的角度投資，在股債配置上平衡布局，並預估台股將逐步向上發展，在第4季上看24,000點。

經濟日報將於10月8日舉辦「財富管理論壇－AI時代 聰明創富」，邀請金管會主委彭金隆致詞，而台新投顧總經理呂仁傑將以「地緣政治下的資產配置」為題，進行專題演講。本論壇由經濟日報主辦，中國信託銀行、國泰金控、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、台新銀行、兆豐銀行等協辦。

呂仁傑指出，在「去全球化」仍持續的趨勢下，台灣目前面臨的地緣政治風險大致上區分為三大塊，第一是中國大陸，其今年的經濟狀況表現差強人意，對台灣最直接的影響在於傳統產業，另外，大陸商務部對銻礦石、銻金屬和氧化銻等相關物項實施出口管制，也將對台灣供應鏈造成一定程度的影響。

第二是戰線不斷延長的俄烏戰爭，到近期的中東衝突，對原物料價格，以及台灣一直有缺電、調漲電價的討論，這個地緣政治風險對台灣來說主要會在民生經濟造成影響。

第三是美國11月總統大選，先前共和黨總統候選人川普聲勢看漲，但近期因為民主黨總統候選人拜登退選，由賀錦麗接棒之後，市場滿意度不錯，已募得約5億美元（約新台幣159.6億元）競選資金，具有前所未見的吸金能力。至於兩黨候選人對市場造成的影響，以賀錦麗來看，其政策可預測性較高，因此市場波動會較和緩。

這可以從一個現象觀察，在今年6至7月，川普聲量上來時，很多製造業對於未來預期，具有更多不確定性，展望分數有下滑的趨勢，而在賀錦麗聲量上升後，製造業的擔憂程度也跟著降溫。這也回歸候選人的特質，川普的「交易式政策」所帶來的不確定性更高。

至於投資人如何做資產配置，呂仁傑指出，由於目前股市仍處於相對高的區間，不排除再次出現震盪，因此有三大心法，第一、投資分散、多元資產；第二、拉高現金比例；第三、降低槓桿操作。而在配置比例上，較為保守的投資人可採取股債5：5的配置，較積極的投資人則可採取股債6：4的配置。

過去美股有科技股「七姊妹」（蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta）的稱呼，但近期從一個人的武林轉變成雨露均霑，資金慢慢轉往小型股、價值型股票，至於AI股、科技股等，逢回可布局。以台股來觀察，由於8月的震盪已反映部分風險，接下來將逐步向上發展，預估在第4季上看24,000點。