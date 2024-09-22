點子農場／晶片香蕉共和國的危機

以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）是全球最具影響力的公共知識份子之一，最近他出版了新書《連結：從石器時代到AI紀元》，並於9月全球同步發行中文版。讀了之後，從他的理路思索，竟看到台灣成為「晶片香蕉共和國」的可能困境。

哈拉瑞在書中預言並警示了一些可能的未來，比如當AI擁有欺騙和掌握人類的能力後，它可能會被某種「意識形態網路」（如帝國主義、共產主義、民粹主義）所控制，最終帶來人類自我毀滅的危機。過去所出現過的科技都是聽人類命令工作，但是AI卻會指揮人類工作甚至搶走人類的工作。而吊詭的是，會造成這一切的，竟然是人類自己。

依哈拉瑞所說的邏輯來推導，如果未來AI時代的最重要資源是晶片，那麼台灣正是晶片時代的戰略核心。全球所有的強權都深信，得台灣者得天下。這也讓我不禁思索起，台灣是否正面臨著成為「晶片香蕉共和國」的風險？

「香蕉共和國」這一名詞由美國作家歐亨利在1904年提出，用來形容中美洲某些國家，這些國家依賴單一農產品（如香蕉）出口，經濟和政治受到外國企業及勢力的控制，導致內部腐敗且不穩定。這些國家由於對香蕉產業的過度依賴，使得它們成為大國企業及強國博弈的棋子，失去了自身的經濟和政治自主性。

如今，如果把「香蕉共和國」的概念延伸到當代的科技領域。當一個國家過度依賴半導體單一高科技產業，並在全球供應鏈中成為核心角色，那麼該國將面臨來自外部大國的壓力和操控，進而威脅到經濟和政治自主性。

台灣目前的半導體產業發展蓬勃，在全球市場居於主導地位。然而，這也帶來了潛在風險。根據經濟部的數據，台灣的半導體產業產值占GDP的15%以上，占出口總額的38%。由於台灣的半導體產品對全球科技業的巨大影響，這一產業也成為台灣經濟的重要支柱。

這樣的依賴使台灣暴露於全球經濟和政治風險之中。台灣正處於美中地緣政治競爭的夾縫中，半導體產業成為兩國博弈的重要籌碼。中國希望統一台灣，將其納入自身的經濟體系，尤其是掌握半導體技術；而美國則希望藉由台灣的晶片供應來保持對中國的技術優勢。

國際局勢使台灣陷入「晶片版香蕉共和國」的危機中。一旦全球半導體需求發生波動，或是美中之間的競爭進一步加劇，台灣的經濟穩定性和政治自主性都將受到威脅。

台灣面臨的挑戰不僅僅是經濟依賴，更牽涉到政治上的選擇。如果台灣選擇獨立，將可能遭遇來自中國的經濟封鎖和軍事威脅，全球半導體供應鏈也將面臨中斷的風險，這將直接衝擊全球科技產業。而如果選擇統一，台灣可能失去半導體產業的控制權，進一步影響美國及其他依賴台灣晶片的國家，改變全球經濟格局。這種兩難的選擇使得台灣必須在維護經濟利益和政治自主性之間找到平衡。

要避免成為「晶片香蕉共和國」，台灣需要採取一系列策略來維持經濟和政治自主性：

一、經濟多樣化：台灣應積極發展其他高科技產業和服務業，減少對單一半導體產業的依賴。

二、靈活外交策略：在面對美中兩大強權的壓力時，台灣應加強與其他國家（如歐盟、日本、韓國）的經濟合作，拓展多邊外交關係。

三、強化內部共識：台灣的政治選擇必須基於穩固內部共識，避免社會分裂。在處理獨立與統一問題時，政府應確保決策具備廣泛的社會支持。