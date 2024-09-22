友善環境 創造卓越／因應氣候法三讀…碳費徵收找解方

自2015年《巴黎協定》設下將地球升溫控制在較前工業化時代升幅2℃，並努力將溫度升幅限制在1.5℃內的目標後，國際間也開始積極尋找減緩氣候變遷的手段。

極端氣候 全球敲警鐘

直到2018年，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）發布《地球暖化1.5℃》報告，指出當全球升溫控制在1.5℃之時，全球自然系統仍保持於可逆轉的狀況之中，一旦溫度上升超過2℃，極端高溫事件可能更頻繁，並造成海冰大幅融化，影響自然生物棲息地、物種滅絕、海平面上升等。

此外，人類活動導致的地球升溫已超越1.1℃，為了達到1.5℃目標，全球必須於2050年達到淨零排放，並且於2050年後持續將二氧化碳從大氣中移除。

2021年IPCC發布的《氣候變遷第六次評估報告（IPCC AR6）》再次重申各國政府必須快速削減碳排放，至少達到淨零排放目標。因此，2050年前達成淨零排放被視為控制世紀末升溫不超過1.5℃的唯一解方。

隨著全球進入疫情後的經濟復甦階段，各國工業、商業乃至於觀光活動逐漸回復，導致溫室氣體排放減量幅度不如預期。2023年迄今，加拿大、希臘及美國等國家部分地區野火肆虐、海洋溫度上升導致珊瑚白化、中國及越南極端降雨釀至洪災紛至沓來，極端氣候加劇在全球各地敲響警鐘。

世界各國陸續加快氣候相關法規的制定與發布，歐盟已於2023年8月正式公告碳邊境調整機制（CBAM）施行細則，並於2023年10月開始試行申報；美國加州則於2023年9月通過企業氣候數據責任法案（SB261）及氣候相關金融風險法案（SB253）等二項法案，要求相關企業揭露溫室氣體排放，以及企業如何因應氣候變遷帶來的風險與機會等相關資訊。

淨零減碳 企業迎挑戰

行政院環境部（原環保署）於2006年9月提出溫室氣體減量法草案，於2015年通過《溫室氣體減量及管理法》（簡稱溫管法），後續於2021年提出溫管法修正草案，並於2022年5月將溫管法正式更名為《氣候變遷因應法》（簡稱氣候法）並進入立法院審查，於各方努力下，氣候法於2023年1月10日正式三讀通過，法案共有七個章節，涵蓋五大修法重點。

接下來的文章，將針對氣候法修訂涵蓋的重點內容及相關子法修訂內容進行解析，並進一步探究國際碳定價與台灣碳費徵收機制發展現況，協助台灣企業釐清未來將面臨的挑戰。