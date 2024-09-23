外界緊盯Gogoro新團隊成績單

電動機車龍頭Gogoro近期風波不斷，創辦人、前董事長兼執行長陸學森日前突宣布辭職，由年僅卅二歲的姜家煒臨危受命接任代理執行長。業界認為，Gogoro長期虧損，看不到獲利曙光是主因，被檢舉以「洗產地」模式詐領補助，則是壓垮駱駝的最後一根稻草。

機車業者表示，Gogoro二○一九年搭配政府補助，全年銷售超過十四萬台，市占率高達百分之十六，創歷史紀錄，但這也引起同業的不滿，認為政府獨厚電車，而後補助走向「油電平權」，導致Gogoro的銷售大幅衰退，Gogoro必須靠補助才能生存的說法不脛而走。

雖然這種說法是同業競爭激烈下的結果，但Gogoro去年不再推出「騎到飽資費方案」，也引發車主、甚至一般民眾的負面觀感。此外，去年十一月Gogoro爆發一波「電池瘟疫」，被車主指責是電池老舊，不只形象，連騎乘品質都有問題。Gogoro當時則回應，原因是部分電池元件的問題，也回收超過萬顆電池，並補償車主。

Gogoro自成立以來，獲利能力就是一大問題，二○二二年四月在美國那斯達克交易所掛牌後，股價從十四美元的高點一路走跌，到九月中旬僅一美元左右；Gogoro十三日宣布陸學森請辭後，僅一個星期時間，股價進一步跌破○點六美元，若無法改善，恐面臨下市危機。

新執行長姜家煒上任後，如何與代表潤泰集團的新董事長曾達夢磨合、互動，以及帶領Gogoro突破困境，與陸學森的風格有何不同，都是外界關注焦點。

業界人士說，陸學森辭職後，看得出來Gogoro大股東尹衍樑決心要插手，首要觀察指標就是財務表現是否改善，這也許可以透過減資、增資的操作來進行，但體質的改善、獲利模式的打造，能否因經營團隊更換帶來新局，是外界緊盯的重點。