「自主移動機器人聯盟」工研院打造首個產業聯盟

台灣除了半導體業風起雲湧，AI機器人產業則方興未艾，而上述兩大產業都是工具機業的拿手好戲，近期，由工研院主導的第一個「自主移動機器人聯盟」已有約20家廠商加入，工具機業者比重極高，後續將逐步擴展至相關供應鏈。

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁指出，台灣AI機器人供應鏈完整，包括上游的減速機、馬達、滾珠螺桿、控制器、半導體、電路板、感測器，以及中游的機器人本體（如手、腳），下游的機器人系統整合等。

其中，減速機領域中的諧波減速機製造廠，則有上銀（2049）、盟英（盟立、和大投資）、東培、鈞興；另外，行星減速機有台灣精銳、宇隆、羅昇；伺服馬達有台達電、東元、和椿、士電；線性馬達有大銀、直得、羅昇；機器人本體有穎漢、達明、上銀、正崴、新普、迅得等。

以上銀為例，集團在發展AI機器人上具有極高的競爭優勢，除了有關節型機器人之外，還有諧波減速機、伺服馬達、驅動器、交叉滾珠軸承等相關產品。

除了機器人外，上銀集團在半導體領域也多所斬獲，上銀表示，台積電持續擴建廠，帶動相關設備及零組件需求，上銀及大銀近期接單都有明顯增長。