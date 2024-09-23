電動車大戰下 牽動新一波泰國投資潮

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣汽車零組件供應鏈，在泰國落地生根，即使在競爭激烈的泰國，台廠仍成為各大汽車品牌廠合作的首選，台鏈業者說，品牌方「用一樣的錢能買得更好的東西，為什麼不？」這凸顯台鏈的競爭力遠超同業。

不過，也因為台廠在地緣政治背景、國與國間的電動車大戰下，被各大電動車品牌廠委以關鍵供應鏈的重任，後續可能牽動新一波泰國投資潮，值得關注。

對此，近期因此事件而股價大受推升的六方科指出，美中政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了去中國化。應對未來的產能不足問題，六方科已經開始自地委建新廠房，預計於今年第4季完工後開始裝設生產線。

另外，以生產車用風扇、馬達為主力金興精密工業指出，看好泰國當地汽車產業帶動商機，該公司不只成為日本DENSO的供應商，此外，泰國廠並且取得大陸電動車大廠的訂單。對應市場需求增溫，金興新廠已經擴建完成，可望在新訂單陸續出貨之後，帶動營收大幅成長。

IKKA（2250）方面，該公司董事長胡湘麒指出，比亞迪在泰國設廠，目標是發展大陸以外的電動車市場，此舉也進一步推動日系車廠跟進。在電動車的發展過程中，日系絕大部分的品牌，都較大陸車廠落後，為了提昇競爭力，日系車廠也相繼跟進擴大在泰國的生產規模。IKKA的泰國廠可望因而受惠。

泰國 電動車

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