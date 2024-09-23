上銀攜手美系大廠 工具機鏈攻 AI 機器人...報捷

美國科技巨擘蘋果、輝達等積極切入AI機器人領域，並與台廠展開合作計畫，近期，台灣工具機供應鏈業者傳出捷報，多家台廠陸續取得美系大廠機器人相關訂單。

據了解，上銀（2049）、大銀、盟立與和大合資成立的盟英、瀧澤科、東台、百德均接到新合作案，總計潛在合作規模上千億元。值得注意的是，上銀近期將與美系大廠合作發表機器人產品，預期將引爆新一波台灣機器人供應鏈熱潮。

投入機器人領域超過十年的上銀集團總裁卓永財表示，「台灣的機器人上中下游供應鏈相當完整，發展各類專用型機器人的時機已經成熟！」

根據供應鏈消息，近期，上銀與美國一家物流軟體大廠合作已經來到最後階段，上銀將於10月發表最新的物流機器人，預期也將揭露相關規劃。

上銀主要提供物流專用的機械手臂，搭配該物流軟體公司的視覺及Al判讀系統，推出新一代物流機器人，以替代現有人力搬運與提升工作效率。

另外，今年AI機器人話題特別熱，近期，世界三大工具機展之一「芝加哥工具機展」，也聚焦AI與自主機器人主題。

展會中，國內工具機暨零組件廠精銳盡出，包括百德、東台、瀧澤科、永進、三鋒、油機、盟英、上銀、大銀、健椿等超過60家廠商參展，展出台灣最新諧波式機器人關節模組、齒輪加工機、智慧製造、工業機器人等產品。

在芝加哥工具機展上，盟立與和大合資成立的盟英，各大廠對其開發的諧波減速機感到驚艷，台灣製造、品質高，且可於短時間完成供貨計畫提案，獲得多家特殊應用買主，以及有意代理模組的經銷商洽詢。

據悉，展期前三天就有廠商接到美商Apple等大型買主洽談及詢價。

另外，瀧澤科透露，此次在芝加哥工具機國際大展上，該公司已經接獲各類機器人及電動車產業的需求訂單；該公司強調，這一次感受美國設備的需求已經緩緩慢慢起步。

因應訂單，東台集團方面，今年剛成立美國分公司，因應美國市場高端需求，展現智慧製造及數位雙生的系統管理案；百德機械以智慧節能為主題，結合集團中WINBRO品牌，展示有關雷射加工、放電加工及AI碳排管理系統的解決方案。

卓永財表示，機器人的領域相當廣泛，台灣在相關軟體拚不過美、日、德甚至中國大陸，尤其在高階專屬判別感測器上，仍有待加強；但在硬體及關鍵零組件方面，具備完整的供應鏈生態系，極具競爭優勢。



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