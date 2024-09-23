大陸品牌轉移根據地…電動車台鏈 泰國奪大單

國際兆元級電動車大戰開打，大陸電動車品牌為規避貿易戰，帶著供應鏈落地泰國，與泰官方協議40%以上的泰國本地自製零組件的「在地製造率」，而在地台廠憑藉高精度製造技術，躋身各大品牌關鍵協力廠，其中，六方科-KY（4569）、金興精密（7732）、堤維西（1522）、IKKA-KY（2250）等均已取得一定規模訂單。

大陸電動車產品近年以破壞性的優勢席捲歐美市場，為了因應本國車市受侵吞，美歐陸續高築貿易壁壘，自中國大陸出口到美國的電動車關稅稅率甚至達到100%。對此，大陸電動車品牌積極尋求因應之道，轉進東協並以當地汽車產業製造中心泰國作為根據地，以台廠為關鍵夥伴，打造全新的韌性供應鏈，不僅供應歐美也深入東協市場。

根據外媒報導與泰國官方揭露的訊息，近期包括比亞迪、長安、廣汽、長城等大廠，均已承諾赴泰國單一投資逾百億元，且使用當地廠家所生產的汽車零組件，「在地（泰國）製造比率」至少四成起跳，部分廠家承諾使用在地製造零件至少七、八成，甚至全面使用泰國生產的零件。關鍵在於，這些大廠都與在泰國到台廠結盟，同時搶進東協與歐美市場。

其中，根據泰國官方的說法，40%以上的的本土自製門檻是在與中國廣汽集團（GAC Group）旗下電動車品牌廣汽埃安（GAC AION）進行會談後提出的。廣汽埃安已承諾將使用40%的泰國本土零件。

另，根據泰國投資委員會的資料，長安汽車已承諾在泰國投資100億泰銖，初期使用60%的泰製零件，未來逐步提升到90%。另外，哪吒汽車則將從泰國的16家公司採購零件，初期占總零件比重約60%，長期本土廠商的自製率將提高到85%。

台鏈業者指出，泰國官方與大陸品牌方的協議，泰國本地零組件比重至少占四成。所謂本地業者，指的是在泰國投資設廠所生產的零組件，都被涵蓋在內。這個合作案或政策，對長年具有品質、價格競爭力的台廠而言，無疑是重大利基。

根據台鏈的說法，包括六方科-KY、金興精密、堤維西等業者，近期都接到來自大陸電動車品牌的大單，但被要求保密而無法詳細揭露。

不過，值得注意的是，近期六方科股價暴漲逾倍，根據供應鏈的說法，「跟泰國汽車工業提升本土製造比重，有很大的關係」。六方科股價從8月29日起漲，不到三周漲了逾倍，上周五（20日）收盤價為247.5元，目前仍遭處置中。

此外，為了因應大陸各大電動車品牌業者將逐年提升泰國本土製造率的承諾，台鏈也被要求持續在泰國擴產或設立新廠，以因應逐步擴大的訂單規模。