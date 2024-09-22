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台肥、日本三井物產簽署MOU 攜手打造氨能產業鏈

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台日合作再添一樁！台灣第一大液氨供應商台肥（1722）與日本領導商社三井物產簽訂合作備忘錄，由台肥董事長李孫榮、日本三井物產執行役員兼本部長代表福岡潤二（Junji Fukuoka）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在乾淨能源事業布局開展聯手合作。

福岡潤二表示，台日友好且雙方積極在全球重視的能源轉型議題上的共識，是促成此次合作協議簽訂的主因；三井物產在全球堅實的氨能源布局，加上台肥堅實的在地氨產業能量及前瞻規劃，相信彼此聯手推動氨能技術創新及突破應用定能開創新局，配合台灣政府政策，雙方能共同邁向2050淨零碳排新局。

福岡潤二指出，三井物產成立於1947年，與台肥都是近80年的公司，在台灣已有數十年營運實績；目前三井物產在乾淨能源事業已與許多國際集團公司共同開發合作，包括與阿拉伯聯合大公國（UAE） Al Ruwais當地國營石油公司ADNOC、Fertiglobe等公司，共同興建藍氨工廠，預計年產能可達100萬噸。

另外，三井物產預計2025至2028年將在澳洲，及美墨海岸線（US Gulf）等地區投資及設置藍氨工廠，預計年產量可達100萬噸。

台肥表示，以氨作為氫燃料載體的能源研究，近年來逐漸成為全球研究乾淨能源的顯學。氨除具有無碳的化學優勢，燃燒之後不會產生碳排外，氨本身亦有相當高攜氫量、低儲存成本的特性，加上運輸上與現有設備能有經驗的整合的強大可行性，都比純氫具有更優的運輸和儲存優勢。

台肥指出，台肥一直以來是台灣最大液氨供應者，目前國際間對氨燃料研究與應用最有成果及經驗的國家是日本，在氨做為能源的應用上，日本已有相當多實際技術及案例，讓集團非常重視，因此希望雙方能建立研發，及應用端連結的共同前提，雙方合作能發揮彼此潛力。

台肥公司2023年10月舉行「低碳氨之氫能技術產業研討會」，正式宣告聚焦新能源事業體後，今年6月再接續成立前瞻新能源事業平台，一步一腳印由一甲子的土地養分供應者，跨足肩負國家淨零減碳能源政策使命，與國際志同道合夥伴聯手，轉型為乾淨能源提供者，推動台灣低碳技術的應用。

台肥 日本 福岡

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