「金龍風暴」後房市怎麼走？房產專家：買氣確定劃下休止符

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，由於熱錢效應、市場對未來房價上漲的預期心理，加上「房地合一稅2.0」、《平均地權條例》新修法中的預售屋禁止轉售等鎖住市場供給量，讓今年房市買氣狂燒，但在央行第七波打炒房管制上路後，今年房市噴發買氣確定劃下休止符。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年龍年房市經歷農曆年後「龍抬頭」，之後房價大漲的「飛龍在天」，到央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制，正式進入「亢龍有悔」階段，房市在「金龍風暴」後，可望回歸理性，「不買會更貴的市場預期心理消散」，但長期而言房市會更健康。

何世昌表示，央行維持利率不變符合市場預期，台美利率脫勾將再延續下去。而央行持續提高存準率，影響層面不只房市；由於市場資金持續緊縮，股市也可能受到波及。第七波選擇性信用管制擴及全國，可能是著眼於資金外溢至非六都縣市，造成房價大漲。

另外，何世昌指出，名下有房者再購屋不得有寬限期，對市場影響有好有壞，負面衝擊是購屋資金壓力升高，將進一步削弱換屋族買盤，但同時也會讓房貸族償還本金的速度加快，降低銀行不動產放款水位過高的壓力。在如此嚴厲的管制下，預期第4季房市會持續盤整或微幅鬆動。

從長遠的影響來看，何世昌表示，換屋房型依然會續弱，小宅房型價格與買氣相對有支撐。惟央行管制措施可能也要視市況滾動式調整，以免打擊過重後又要花費更多資源救市。