遠百巨城今攜手合作夥伴挽袖捐血 要讓秋冬供血不中斷

秋冬季節往往是醫療用血較匱乏的時段，為了讓血庫存量充足，Big City遠東巨城購物中心長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，貫徹遠東集團「取之於社會、用之於社會」的公益精神，攜手各界好友包括學校、熱心公益的企業及品牌廠商共44家，於22日共同舉辦「Big熱血」捐血活動，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，號召消費者一起做公益。

遠東巨城購物中心與新竹捐血中心合作多年，串聯產、官、學界每年擴大舉辦捐血活動，已是桃竹苗地區最大的捐血平台，今年更朝著突破年度1萬袋的目標，致力成為台灣民間單一據點募集醫療用血的最重要泉源之一，巨城自2017年起至今舉辦超過300場捐血活動，總計募集逾4.7萬袋、近2,000萬cc熱血，不僅創下大新竹區單日外點最高捐血量紀錄，更連續七年榮獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及台灣血液基金會「捐血績優機關企業獎」肯定，堪稱全台最熱血購物中心。

今天共襄義舉的學校與企業、品牌廠商及餐廳包含：遠東巨城購物中心、光宇學校、財團法人元培醫事科技大學、社團法人新竹市企業經理協進會、奇鼎科技、新代科技、鈺邦科技（6449）、Doris朵莉絲、台業保全、全穎國際公寓大廈管理維護公司、法國巴黎婚紗、京華婚紗、湯姆熊歡樂世界、新竹物流、8happy、Avivi、city'super、FOSSIL、L.ERICKSON、Miopane、Tiger Family、Vjade Jewelry名朵珠寶、八王子京拉麵.蓋飯、徠雅有限公司、金色三麥、科林助聽器、迷客夏、海邊走走、愛買巨城店、萬寶龍、舊振南、BELLINI Pasta Pasta、epanouir、Mo-Mo-Paradise、Nu derma、瓦城、阿達師五星麵鋪、花田囍飾、帕泰家、姜滿堂、涓豆腐、時時香、奧瑪、韓姜熙的小廚房、韓鶴亭。

據新竹捐血中心統計，今天出動5輛捐血車成功募血1,276袋，為補充血庫盡最大力量，並由新竹捐血中心王雲龍主任致贈感謝狀予各企業代表。巨城總經理羅仕清還特別準備台灣百大伴手禮橄欖蜜餞禮盒，感謝各界與巨城同行熱心公益。