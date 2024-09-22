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統一發票盃、永慶盃路跑 桃園、台中逾2萬人熱情參與

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
財政部113年統一發票盃路跑活動，現場1萬8,000名跑者熱情參與。主辦單位提供
財政部113年統一發票盃路跑活動，現場1萬8,000名跑者熱情參與。主辦單位提供

路跑成為全民運動！「財政部113年統一發票盃路跑活動」暨「仁愛長庚合作聯盟醫院2024永慶盃路跑」，22日上午分別在桃園及台中兩地盛大登場，合計吸引逾2.2萬名民眾熱情參與，共同為健康、公益而跑。

財政部113年統一發票盃路跑活動，今天上午在桃園國立體育大學舉行，由財政部長莊翠雲、桃園市政府秘書長溫代欣、華南金控董事長陳芬蘭、副董事長林明成等人鳴槍起跑，現場1萬8,000名跑者熱情參與。

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第15年，今年由財政部與華南金控共同主辦，選在兼具運動競技與健康休閒領域的國立體育大學舉辦，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，賽道沿途經過鬱鬱蔥蔥、綠草如茵的校園、華亞科技園區及長庚養生文化村，並設置補給站提供多樣特色美食為跑者應援。

活動會場由國稅局、華南金控、眾多行政機關及績優營業人，設置各式宣導活動攤位，提供闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，主舞台也規劃抽獎活動及豐富的表演節目。周邊更安排機器人、小丑人偶及泡泡表演等親子互動體驗，現場熱鬧非凡，讓民眾度過一個充滿朝氣活力又歡樂難忘的假日時光。

財政部北區國稅局表示，希望藉由全民參與的路跑活動，向民眾宣導消費時主動索取統一發票及利用載具儲存雲端發票，同時也鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，讓發票開立至兌領獎全程無紙化，一起節能減碳愛地球。

此次活動共募集73萬688張發票，將全數捐贈財團法人基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院、社團法人桃園市失智症關懷協會、社團法人桃園市安欣關懷協會等計20個社福團體，讓愛心無限延續。

台中市積極辦理路跑活動，由醫界發起的「仁愛長庚合作聯盟醫院2024永慶盃路跑」，今天清晨在台中中央球場起跑，吸引約4,000位跑者熱情參與，台中市角力好手張惠慈也到場共襄盛舉。

副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席時表示，歡迎主辦單位在台中辦理永慶盃賽事，一起重視運動，實現酷運動、酷城市，讓市民朋友多參與路跑、跑出健康體魄，也感謝仁愛長庚合作聯盟醫院對醫學的貢獻，大幅提升地方的醫療品質。

儘管現場細雨綿綿，仍不減現場跑者的熱情，黃國榮也下場熱血領跑。他指出，市府精心打造屬於「市民」的路跑運動，今年舉辦場次突破52場次，參與人數達20萬人以上，並持續創造多元豐富的路跑特色；今日賽事以醫療衛生宣導為主軸，結合中央公園「智慧」、「低碳」和「創新」的三大特色，相信能帶給跑者別具意義的運動體驗。

永慶盃路跑今年邁入第15屆，今年首度在台北、嘉義、高雄四地同時開跑，也是第一次在台中舉行，賽事分為10公里挑戰組及3公里休閒組，賽道從中央公園出發，途經舒適愜意的步道，以及有「最美豎琴斜張橋」美名的科湳愛琴橋，讓跑者不僅能享受跑步的樂趣，更能欣賞沿途的都會風光。

主辦單位指出，永慶盃路跑以長庚創辦人王永慶先生堅持運動的精神作為楷模，以行動表達對健康促進理念的支持，貫徹公益理念，活動報名費僅需200元，並提供大會紀念衫，現場設有各式健康促進及社福公益攤位，所得全數響應愛心公益。

今日活動，仁愛醫療財團法人董事長謝燦堂、副董事長詹廖明義、仁愛長庚合作聯盟醫院院長龔嘉德、名譽院長郭振華、彰化醫院主任何東錦、南投醫院副院長洪世昌、清泉醫院院長羅永達、大台中醫師公會理事長魏重耀、興大附中校長蔡孟峰等人均到場。

「仁愛長庚合作聯盟醫院2024永慶盃路跑」今天清晨在台中中央球場起跑。台中市運動局提供
「仁愛長庚合作聯盟醫院2024永慶盃路跑」今天清晨在台中中央球場起跑。台中市運動局提供
財政部長莊翠雲(右二)、華南金控董事長陳芬蘭(左二)等人為跑者鳴槍起跑。主辦單位提供
財政部長莊翠雲(右二)、華南金控董事長陳芬蘭(左二)等人為跑者鳴槍起跑。主辦單位提供

財政部 路跑 運動

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