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凱基證券中秋送愛 助弱勢學生安心就學13年不間斷

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券捐助之凱基慈善基金會，持續推動「愛，從小學起」計畫，今年中秋佳節提供助學金，協助新北、雲林、南投、屏東及澎湖近500名弱勢學生，不受家庭經濟影響而安心上學。本項助學金計畫13年來已幫助約4,000名學生，並針對具特殊才藝者額外補助以發展長才，期待讓更多弱勢學生獲得照顧關懷，同時圓滿成就學業及才華。

接受助學金計畫協助的學生，多來自單親家庭或隔代教養，生活普遍非常辛苦，例如新北小蓉爸爸肝癌離世後，越南籍媽媽打零工獨力扶養三個孩子，小蓉每天放學後必須煮飯及照顧重度身障姊姊，無法跟同齡孩子過正常的童年生活，獲助學金可幫助小蓉更能專注學業；雲林小旭家中務農，家庭經濟常因作物歉收或天災而不穩定，但因自幼下田協助農事鍛鍊，體能表現優於同儕，甚至曾贏得賽跑、跳遠比賽冠亞軍，凱基慈善基金會助學金能讓小旭更發揮所長，追逐實現自己的夢想。

去年獲「愛，從小學起」計畫助學金後，澎湖學生小芯開心增購參考書，學習的投資也同步反映在成績上，英文從3、40分到穩定達到60幾分，整體課業平均也能達到85分以上，求學態度和學習成績都有飛躍進步；而屏東小萱則減輕了家中經濟負擔，更因特殊才藝的補助展現舞蹈長才，在全國中小學比賽中拿下優等獎的亮眼成果。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫，就是要協助弱勢孩子不因家庭經濟因素而影響學習，能夠有機會靠教育翻轉未來；這項計畫從國小逐步延伸到國中階段，101年起至今已投入近7,000萬元，協助約4,000名弱勢學生從小打造基本學力；另外也讓有特殊才藝的孩子有機會發揮己長，能夠在體育、音樂、藝術等領域更上一層樓。凱基證券將持續展現集團One KGI精神，共同關懷弱勢學生，協助成就孩子一個有希望的未來。

凱基證 澎湖

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