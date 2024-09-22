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七都外這縣市有千宅交屋潮 成「金龍海嘯」重災區

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
七大都會區之外，2024年4月至2024年7月各縣市核發住宅使照量，彰化縣使照量破千宅，名列前茅。記者劉明岩／攝影
七大都會區之外，2024年4月至2024年7月各縣市核發住宅使照量，彰化縣使照量破千宅，名列前茅。記者劉明岩／攝影

央行第三季理監事會議如預期宣布調升存準率，並加碼第七波房市管制措施，其中第2戶貸款最高成數降為5成，信用管制區域也從七大都會區擴及全台，衝擊即將交屋並申貸的消費者。依照慣例，建商取得使照後需於6個月內通知交屋，住商機構彙整內政部統計，除七大都會區之外，2024年4月至2024年7月各縣市核發住宅使照量，彰化縣使照量破千宅，名列前茅。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波打房措施除了第二戶限貸令擴及全台，另規範名下有屋者第一戶購屋貸款無寬限期，重重打擊全台換屋族群，尤其近期受限於銀行滿水位等議題，過去購置預售屋即將交屋民眾申購已需排隊，如今都會區以外居民購屋貸款又需多準備自備款，購屋負擔可謂重中之重，成為此波「金龍海嘯」第一波受災戶。

根據內政部數據，觀察各縣市自2024年4月起，截至最新資料2024年7月為止，所核發純住宅使照數量，前五大分別為彰化縣1648宅最多，其次為雲林的943宅，屏東、宜蘭、苗栗則各有700餘宅。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，彰化縣受惠台中房市外溢，且疫情過後台商回流，本身即有不少傳產「隱形富豪」換屋需求有待滿足，為當地創造不少市場，吸引建商加碼進駐，為區域新案市場創造供給，但疫情後這波交屋潮適逢限貸風波，恐讓區域新案市場遭遇不小衝擊。

賴志昶提醒，近年央行數次信用管制劍指多戶族與投資置產族群，且再次鎖緊各行庫水龍頭，或將迫使大開槓桿的投資客資金周轉出現難度，或將出脫手中物件以斷尾求生，有助於緩解目前市場上供給不足問題。

至於是否出現民眾期待已久的房價下修，早期入手預售買方可透過轉約解套，或乾脆解約以防斷頭，但此時因應市場，買方可獲較大議價空間。

內政部 央行 房價 房市

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