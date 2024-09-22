央行祭史上最重「打炒房拳」前 新北第2季預售屋價量這區連七季奪冠

央行近日祭出史上最重「打炒房拳」，讓房市話題又受矚目。新北市今年第2季預售屋實價登錄，總計揭露6651件，總成交金額1443.9億元，地政局分析，三重區申報件數1362件、成交總金額340.9億元，皆為全市之冠，已連續七季奪冠。

新北市地政局地價科長蕭湘君說，分析113年第2季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區預售屋，成交單價區間以每坪70萬元以上占比57.3%為最高，總價2000萬至2500萬元為主流，占比約28.7%，較上季相同區間增1.1%。2500萬至3000萬元、3000萬元以上區間，分別占比16.2%、24.8%，亦分別較上季相同區間增3.7%及4.8%；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多為50萬元以上，占比為46.1%，總價以1000萬至1500萬元為主，占比近36.1%。

另，分析交易熱絡行政區，成交均價以板橋區居首；三重區本季成交均價上漲10.8%最多，新北大道一段及忠孝路三段口、頂文二街有大批預售屋成交案，交易單價多為每坪70萬元以上，因此提高三重區成交均價。

三重近年成為房市熱區，房仲人員觀察，相較於台北市和其他新北精華區，三重房價相對低，後續上漲的幅度和力道自然會更明顯。二重左岸重劃區是三重新興推案熱區，該區擁有雙北蛋黃區少有的完整素地，街廓規畫整齊，居住環境佳。交通方面，該區緊鄰捷運先嗇宮站、環河快速道路和64快速道路，距北市僅一橋之隔，聯外交通便捷。此外，二重左岸重劃區臨近新北市政府第二行政中心、新北產業園區，也是當地房市被看好的利多因素。

板橋、中和、三重、新莊及土城區，每坪單價64萬元至77.8萬元，其次為林口、泰山、五股區，成交均價每坪51.9萬元至59.1萬元，淡水區每坪成交均價38.9萬元。主流產品以3房2廳2衛為大宗，該類建物多為40坪至55坪，平均總價以中和區3452萬元最高，板橋區、三重區次之，分別為3123萬元、3042萬元；新莊區、林口區、土城區及泰山區介於2254萬至2529萬元間，五股、淡水則分別為1850萬元、1598萬元。

地政局指出，分析今年第2季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報54案，較上季增加20%，總戶數5847戶較上季減18.1%，其中委託不動產代銷業銷售有42件，占約77.8%，代銷總金額為1705億元，較上季金額增加68.3%。行政區分布上中和區1539戶居冠，林口、板橋、土城、三重、鶯歌及淡水區等熱度也高，上述7個行政區申報總戶數5004戶，約占全市比率85.6%。