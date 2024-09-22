塑橡膠、製鞋機械展登場

2024年「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」及「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」，將於9月24至28日在台北南港展覽館1館盛大登場，今年共匯聚將近500家廠商，使用超過1,800個攤位，展出規模較上屆（2022年）大幅成長了40%。

今年展覽一掃疫情陰霾，根據外貿協會統計，目前已有超過45國海外買主預登觀展，更有來自印度、越南、緬甸、阿爾及利亞等多個國家買主組團來台參觀採購，TaipeiPLAS是台灣業者抓住主要市場疫後商機的絕佳平台。

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展，本屆聚焦三大主軸：「創新材料」、「尖端製造」及「循環經濟」，緊扣產業最新趨勢脈動。

包括富強鑫（6603）、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶（4575）、震雄、全立發、誠玉開發、龍盟、金爪、一億、世林機械、台塑（1301）、台化（1326）等國內指標廠商精銳盡出。

另外，吸引代表性外商如威猛WITTMANN、美鍇Maguire、科乃而Conair、易格斯igus、日製鋼、MORE TO熱情加盟。

貿協指出，今年展覽首度設置「複合材料區」，並攜手台灣區複合材料公會成立「複合材料主題館」與「複材創新產品專區」，向全球買主展示MIT新世代複合材料的新興價值鏈。

貿協表示，塑橡膠應用廣泛，不僅以塑代鋼、以塑代木、以塑代玻璃，發展潛力無限，隨著不斷開發具備耐久性、耐腐性、耐熱性、輕量化的高性能原料，塑橡膠在航太衛星、智慧移動、高階醫材、綠色建材等領域應用更是蓬勃發展。

今年展覽除了呈現綠色供應鏈，也將舉辦「塑橡膠產業前瞻永續發展論壇」，邀請來自巴斯夫、阿博格、威猛、瑞曼迪斯、台中精機、台塑、長興材料的專家代表，分享落實低碳循環經濟的實戰經驗，協助更多業者在低碳轉型的道路上走對方向。