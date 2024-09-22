產業追蹤／產官學協力 寫醫學新頁

細胞治療、基因治療和組織工程等技術不斷創新突破，再生醫療從概念走向臨床應用，正在重新定義我們對健康和醫療的認識。細胞治療不僅能修復受損組織，還能夠喚醒自癒能力，提供全新的治療方案，挑戰傳統醫療極限，為醫療帶來新的里程碑。

根據MarketsandMarkets的報告，預計到2028年，全球細胞治療市場規模將達到224.5億美元，年複合增長率為24.8%。目前國際上再生醫學正從自體細胞治療轉向Off-the-shelf（現貨型、立即可用）異體細胞治療，一旦量產，即取即用，大幅減輕病人驗證成本，擴大細胞治療的應用範圍。

今年6月立法院通過「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」雙法，推動再生醫療的落地，也帶動了國內異體細胞治療的契機，國內已有多家生技大廠著眼於異體細胞治療市場潛力，紛紛積極投入異體幹細胞產品開發臨床。工研院在經濟部產業技術司的補助下，以上中下游一條龍供應鏈的概念，成功建構「細胞治療產業核心技術」。這一成果不僅能夠提供高品質、高產量及高穩定性的再生醫學產品，造福國人健康，也為國內細胞治療產業注入快速發展的新動力。

細胞貼附工廠。工研院／提供

上游部分，針對異體細胞建立精準化、標準化細胞篩選機制，開發「細胞功能之鑰」，利用單分子辨識技術，分析細胞分子與其免疫特性，精準篩選適合治療特定臨床適應症的細胞，目前已成功建立40種適應症的超級細胞，包括：心肌梗塞和糖尿病傷口治療中需具備良好的血管再生能力的細胞等。這項技術不僅提升細胞治療的準確性和效率，也獲得2024年國際創新界之奧斯卡獎—愛迪生銀牌獎的肯定。

在量產製程上，導入「工廠化概念」，開發台灣首座MIT貼附型細胞自動化生產系統，整合全球最完整的系統模組，結合機械手臂等技術，根據細胞製程需求進行彈性優化調整，整體效率提升十倍，節省三至四成的人力，並降低細胞汙染風險，以此培養出的幹細胞，存活率高達95%以上。該系統已獲得台灣和美國的專利，導入國內精密加工優勢量能，將進一步推動台灣細胞治療領域的領先地位，並促進再生醫學產業的長期發展。

此外，為了有效保存異體幹細胞，工研院建立國內第一座商業化「異體間質幹細胞（MSCs）原料庫」，採用高存活性和活性的凍存技術，儲存數萬劑異體MSC骨髓幹細胞，提供緊急醫療情況下的快速救治方案，目前已儲存用於治療心肌、難癒合的傷口和骨折等細胞。

經濟部產業技術司在細胞治療的持續投入，已成功為台灣再生醫學產業建立堅實的技術基礎，提升產品質量和效率，增強國際競爭力。不僅為國內外患者提供更多先進、有效的醫療選擇，還促進台灣在全球再生醫學領域的領導地位，為未來醫療科技發展開啟全新篇章。

（作者是經濟部產業技術司細胞生物製劑產品與關鍵原料開發驗證計畫協同主持人）