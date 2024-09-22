產業追蹤／骨科組織修復 軟硬共融

「一次性自體軟骨修補系統」擷取病患少量自體軟骨，經由切碎等特殊處理，以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，不僅傷口小，手術約40分鐘可完成。工研院／提供

隨著全球高齡化趨勢，骨與軟組織修復技術的需求也持續攀升。根據MarketsandMarkets的報告，預計到2028年，全球組織工程市場（應用含骨科、皮膚科、傷口修復等）的規模將達到89億美元，年複合增長率為15.3%。在經濟部產業技術司的補助下，科技專案研發出許多創新技術，為治療骨折、軟組織損傷及其他問題提供新的解決方案，讓軟硬組織共融，創造健康台灣。

骨與軟組織修復技術關鍵在於創新的生物可降解材料、生物陶瓷和複合材料等的應用，這些材料不僅具備良好的生物相容性和機械性能，還能促進組織再生和修復，這些材料將為提供個人化和高效的治療方案。

台灣將邁入超高齡社會代，依據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，相當每6.5個人中就有一人有膝關節退化問題。為提供國人最佳的膝關節退化解決方案。工研院與台大醫院共同投入研發「兩相材料軟硬骨關節修復技術」，經過漫長臨床試驗，以此技術為基礎研發的「一次性自體軟骨修補系統」，於2020年獲台灣食品藥物管理署（TFDA）認證。患者不須離開手術房與體外培養細胞、一次手術約40分鐘即可完成，一次解決膝蓋軟骨損傷問題。

在手術時，取自患者自身的健康軟骨，經切碎、酵素特殊處理分解，再將其裝填到受損處，促使再生類軟骨，耐用度高。此技術已技轉國內生技大廠博晟生醫，目前已運用於臨床三期，博晟生醫除了為患者規劃完整的術前評估與術後復健計畫，術後也透過App蒐集數據、追蹤術後諮詢與照護，打造一站式全方位的照護服務。

另外一項創新研發是「軟硬組織整合之人工韌帶」，傳統人工韌帶多採用聚丙烯（PP）或對苯二甲酸酯乙二酯（PET）等高分子材料，隨然支撐強度高，但生物相容性不夠，植入五到十年後易磨損，引發局部發炎、關節積水，甚至斷裂或脫落，嚴重者需重新手術。自體韌帶移植雖能避免排斥，但需犧牲另一部位的韌帶。

為解決這些問題，新型的「軟硬組織整合之人工韌帶」使用陶瓷與高分子複合材料，提升固定強度，促進骨骼與植入物的融合，再加上表面改質技術，將膠原蛋白塗布在人工韌帶上，促使纖維組織能的生長，提升韌帶修復效率。此技術由工研院整合上下游的生醫與紡織產業，將原本製造一條不到20元的鞋帶紡織產品，轉型為每條8萬元人工韌帶的醫材產品，是傳統產業轉型升級跨域進入新市場的最佳典範。此技術預計在今年申請臨床試驗，有望為國內軟組織醫材修復市場提供新的優質產品。

隨著技術進步和應用範圍擴大，骨與軟組織的修復商機將愈來愈大。透過經濟部科專計畫，將法人所研發的技術技轉給產業，預計會有更多創新產品進入市場，為患者帶來更好的治療效果和康復體驗。

（作者是經濟部產業技術司國際生醫創新生態系推動計畫協同主持人）