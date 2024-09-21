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台灣規模6強震暴增 今年內已創25年新高 專家：房市出現五大現象

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

921大地震今天滿25周年，全向科技房產中心指出，根據中央氣象局地震測報中心資料顯示，25年來台灣芮氏規模6以上的強震共有83個，其中今年芮氏規模6以上的強烈地震已高達10個，創25年來新高。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，面對頻繁的強震，大家都會怕，今年台灣房地產市場也明顯看到五個現象。

第一，地主老屋都更或是危老重建的意願攀升

目前屋齡30年以上老屋屋主，普遍對於都更或危老重建都有相當高的意願。從政府數據就可發現，到今年7月底，危老條例通過短短約7年，全國危老重建計畫受理件數已高達4088件，顯見地震頻發下，民眾對於老屋重建相當積極。

第二，民眾買房會開始詢問建案的耐震力

今年強震發生太多次，學者警告未來可能會有芮氏規模8的強震，民眾也擔心大地震震發生將成為「新常態」。因此，購屋時都會詢問建物耐震力，特別是預售及新成屋案，建物耐不耐震成為買房時的重要依據。

第三，建案迎合市場需求，紛紛增加成本來提升建物耐震係數

目前建案耐震度都符合921之後的新法規規定，以雙北來說，法規僅要求新建案要能耐震0.24G以上，但為迎合市場需求，今年很多建案加強結構，即便增加成本，也要將耐震系數往上拉，來增加安全性與建案賣相。

第四，耐震建案變成市場的香餑餑，越耐震人氣越高

今年耐震建案市場需求明顯提升，從591新建案活躍榜資料就可以看出，目前強調建案耐震性的建案，在地區多擁有高人氣，耐震成為熱銷與人氣的重要依據。

第五，耐震宅價格高，卻賣得好、賣得快

現在民眾普遍要求建案要超越法規，即便付出多一點預算也在所不惜。從近年火熱的新店央北重劃區就可發現，大多數建案會強調耐震性，而且，越耐震價格越高。

劉永昌指出，業者、民眾重視建築安全，是好的發展方向，不過營建成本高漲，造成興建耐震建物阻力，建議政府給予更多獎勵，民眾與建商也可多參考歐美日的新卸震技術，讓人人都有機會住在耐震安全的房子。

資料來源／全向科技房產中心
資料來源／全向科技房產中心

921大地震 建案 強震

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