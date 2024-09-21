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台灣室內設計大獎出爐 草原市務所奪評審特別獎

中央社／ 台北21日電
第17屆台灣室內設計大獎（TID）20日在台北舉行頒獎典禮，中華民國室內設計協會理事長林彥穎（前）期待藉由創作帶給社會全新觀點，也讓大家認知到室內設計師的價值與專業。（TID Award提供）中央社
第17屆台灣室內設計大獎（TID）20日在台北舉行頒獎典禮，中華民國室內設計協會理事長林彥穎（前）期待藉由創作帶給社會全新觀點，也讓大家認知到室內設計師的價值與專業。（TID Award提供）中央社

第17屆台灣室內設計大獎（TID）20日在台北表演藝術中心舉行頒獎典禮，盼用設計呼應社會、用創意建構時代美學。本屆評審特別獎由草原市務所以「煌奇石業廠區改造設計」抱走。

今年報名作品近千件，按照居住空間、商業空間、工作空間、展覽空間等分成10大主題獎項，共選出102名TID得獎作，再由決審評審團推薦多組金獎得主，另設評審團特別獎與新銳設計師獎。當天台北市文化局長蔡詩萍、台灣建築學會理事長曾光宗等也到場支持。

本屆頒獎典禮座位席設計相當特別，邀請得獎者坐在台上共享榮耀，中華民國室內設計協會理事長林彥穎表示，除了呼應本屆主題「翻轉視野，打開視界」，希望藉由創作帶給社會全新觀點，也能讓大家認知到室內設計師的價值與專業。

今年金獎得獎作品共有11組，包含「私。美術館」、「自然之栖」、「山谷之家」、「葭園主題概念空間」、「大群動物醫院」、「喜馬拉雅設計辦公室」、「氤氳時代 鐵道博物館—台北機廠員工常設展」、「協銳岩板2023廣州設計週展廳」、「光棚計畫－彰化縣湖東國小韻律教室改造」、「禾光之屋」、「銹Jazz Club」。

其中，「大群動物醫院」透過設計縮短動物急診搶救流程獲得肯定。覺知造所設計師胡廷璋表示，TID獎對設計師有肯定性鼓勵，同時也是很好的發聲平台、輸出觀點。他預期未來社會將有越來越多動物醫院需求，希望藉由這次獲獎，為可能參與設計的夥伴提供一些想法，用設計角度搶救時間和生命。

新銳設計師獎則由「饅頭實驗所」系嶼設計設計師黃崇文獲頒；而壓軸頒發的最大獎、評審團特別獎由「煌奇石業廠區改造設計」草原市務所的黃順奇、黃薔獲得。團隊透過思考新與舊的融合，使花蓮的遠山與藍天能映照進工廠內部，細緻展現「走入世界的礦山」核心概念，創造人與石對話場域。設計師黃薔現場興奮感謝評審，並祝福所有人都能好好吃飯、睡覺，夢想工作與完美生活取得平衡。

動物醫院 特別獎 設計師

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