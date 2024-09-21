貨主觀望 運價指數連五跌
美東碼頭10月恐罷工，貨主不想貨被卡在海上，都採取觀望態度，根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（20）日出爐連五跌，四大主要航線都是下跌；物流業者分析，現在的運價無法反應市況，隨著美東碼頭是否罷工，十一長假後的出貨需求增加，10月開始運價將出現全新局勢。
SCFI運價指數昨日出爐，指數下跌144.71點至2,366.24點，周跌幅5.76%，其中歐洲線受惠於2.4萬TEU（20呎櫃）大船返回亞洲載貨，遠東到地中海運價跌破3,000美元，跌幅達12.18%，為四大主要航線中跌幅較大的航線。
隨著船舶開始航行紅海後，遠東到歐洲線必須增加船舶營運，也因為臨時加船，很多業者船型已經無法統一，所以有時候2.4萬TEU的大船返回亞洲，如果遇到貨量較少時，運價下跌的幅度會比較大。
最新一周遠東到歐洲每TEU為2,592美元，較前一期下跌249美元，周跌幅8.76%；遠東到地中海運價每TEU達2,955美元，較前一期下滑410美元，跌幅12.18%。
北美線受到美東即將罷工，貨主都不願意現在出貨，不少貨主選擇走遠東到美西，相對美西線的跌幅也較小，每FEU（40呎櫃）達5,341美元，較前一期下跌153美元，跌幅2.78%；遠東到美東每FEU達6,486美元，較前一期下跌352美元，跌幅達5.14%。
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