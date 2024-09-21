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張國煒開砲 不缺錢 缺的是公義 盼兄弟不要再惡言相向

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
星宇航空董事長張國煒。 聯合報系資料照
星宇航空董事長張國煒。 聯合報系資料照

長榮集團創辦人張榮發遺囑官司落幕，兄弟爭產卻持續延燒，星宇航空（2646）董事長張國煒委託律師18日提告遺囑執行人及張國華涉嫌背信，19日小K本人也親自開砲。他說，大家不好好處理就不用講感情，「我不缺錢，缺的是公義」；他也釋出善意，海外財產可採特留分模式，兄弟不要再惡言相向了。

張國煒表示，他的長榮股票都賣光了，以後遺囑執行了，他變成大股東，也一樣會賣掉。訪談過程，他三次強調「我不是要爭經營權」，屬於他的東西還給他就好。

最高法院上個月14日判決認定張榮發遺囑有效，官司都三審定讞了，張國煒卻高興不起來，受訪時，一開頭他就無奈的說：「定讞才是沮喪的開始。」為什麼？「就不給你啊（指大哥張國華陣營），以前是說都沒定讞，但定讞了也不給啊！」

張國煒說，「他的理由很簡單，因大家都有意見，才要遺囑執行人，沒意見我們自己兄弟喬一喬就好了，也不用你們嘛，你用這理由不是很好笑嘛！ 」

依台灣法律規定，扣除各繼承人的特留分後，張國煒可以分到12分之七，連同媽媽的合計是12分之八。他有氣的說，「以前是是否12分之八還有問題，現在12分之八沒問題了，但如何分有問題。」他表示，遺囑執行人為何要受繼承人干擾，如果這樣，那九成九的遺囑都無法執行了。

針對記者詢問預計釋出海外特留分善意後，對方的回應是？小K說，「一定不會有正面回應，至少我了然於心，我讓大家看，我都做到這樣了，你到底還要怎樣？不要在網路上再批評我了，我拿我該拿的就好，這麼基本的東西辦不到，還有公理嗎？」

張榮發留下的財產到底有多少？張國煒說，「你們都很想知道總數，我也不知道。」

小K說，「每次四位遺囑執行人開會，永遠就只有一個人戴錦銓，其他人都不參加也不出席，他們說開會決議了，但從也不給會議紀錄，都是口頭講，這是非常不盡職的事情，這麼重大財產的處置，四個人都應該要到，怎會不到，不到不就瀆職嘛，你們四個人不是要向戴錦銓報告，是要向遺產繼承人報告。」

「你花了八年半，一張最新的財產清冊都拿不出來，很早期有拿出，但這麼多年了，總裁有那麼多的股份，當初海運最低一股7元、8元，現在一百多元，股利跑那去要交代，」張國煒說，已經給一個月時間請他們準備，這次開會也是他們叫大家來開的，結果什麼東西都不交代。


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